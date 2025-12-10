La Forza di una donna, anticipazioni: Sarp perde suo figlio Doruk?

Le prossime puntate de La forza di una donna si riveleranno particolarmente crudeli per Sarp. Cesmeli – interpretato dall’attore turco Caner Cindoruk – dovrà fare i conti con un crudele gioco psicologico e con la possibilità di perdere per sempre il piccolo Doruk, il minore dei due figli avuti con Bahar.

Nella puntata del 12 dicembre l’uomo si vedrà chiamato a sacrificare il figlio. Un’eventualità destinata a farlo impazzire. Nel frattempo la dizi ambientata a Istanbul continua a volare nel daytime pomeridiano, dove nella giornata di venerdì 5 dicembre ha radunato 2 milioni e 108 mila spettatori facendo registrare un ottimo 24% di share.

La Forza di una donna, anticipazioni: il piccolo Doruk muore?

Le anticipazioni de La forza di una donna in onda venerdì prossimo (12 dicembre) su Canale 5 rivelano che Nezir proseguirà con la sottile vendetta nei confronti di Sarp. Il boss preferirà infliggere all’uomo che accusa di aver ucciso suo figlio una lenta e crudele tortura psicologica anziché togliergli direttamente la vita.

Una vendetta per far sperimentare a Sarp lo stesso dolore patito quando è morto il suo amato figlio Mert. Nezir metterà in atto il suo piano punitivo mandando a chiamare Doruk per chiedergli di raggiungerlo in giardino. Il bimbo non si tirerà indietro e andrà a recuperare le cesoie da dare a Nezir. Nel frattempo a riprendere tutto con il cellulare ci sarà Azmi.

Dall’altro capo del telefono, ad assistere alla scena, ci sarà invece Sarp. Korkmaz chiederà al piccolo se vuole giocare: un pretesto per bendarlo e mostrarlo a suo padre, così da evocare la scena di un’esecuzione. La videochiamata si interromperà a questo punto, lasciando Sarp nella disperazione più totale, convinto di aver perso per sempre il suo bambino.

Ma in realtà quella sceneggiata non sarà altro che un bluff architettato da Nezir per torturare psicologicamente il padre di Doruk. Il malavitoso non avrà alcuna intenzione di fare del male al piccolo – con il quale nel frattempo avrà legato molto – e insieme a lui pianterà le rose accettando anche di sottoporsi al gioco dei desideri proposto da Doruk il giorno prima.

Nezir tortura Sarp usando Doruk

La crudele tortura di Korkmaz andrà avanti ogni giorno portando Sarp all’esasperazione. A un certo punto Nezir proporrà al suo nemico un “gioco” sistemando a terra tre scatti capovolti – le immagini dei tre figli maschi di Sarp – invitandolo a sceglierne uno da sacrificare per estinguere il suo debito. Uscirà proprio la foto di Doruk.

Annientato psicologicamente, Sarp supplicherà invano Nezir di risparmiare i suoi bambini e di prendersi la sua vita. Cesmeli proverà a togliersi la vita pur di salvare i suoi figli. Nezir però gli impedirà di farla finita e punirà severamente Munir per avergli nascosto le intenzioni di Sarp, seriamente convinto che Bahar e i piccoli siano in grave pericolo.

Nezir però continuerà a trattarli come ospiti usandoli come pedine per il suo gioco volto a far soffrire terribilmente Sarp e fargliela pagare per la morte di Mert