La Forza di una Donna, anticipazioni: la relazione segreta che stravolgerà le prossime puntate

Le anticipazioni delle puntate turche de La forza di una donna rivelano che prossimamente le trame della soap in onda su Canale 5 saranno stravolte da una relazione segreta. Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti andati in onda a gennaio Sirin è andata via di casa dopo aver sentito le lamentele di Enver sul suo comportamento inqualificabile durante la festa del piccolo Doruk.

La giovane ha provato prima a bussare alla porta di Suat. Ma si è vista respingere. L’uomo ha detto di non poterla più aiutare per non mancare di rispetto a sua figlia Piril. Anche Bahar, ancora scottata dagli scontri del passato, le ha negato ospitalità. Alla riccia non è rimasto che chiedere aiuto a Emre recitando la parte della vittima di abusi.

La forza di una donna, anticipazioni: una storia d’amore segrete sconvolge le trame della soap

Tra Emre e Kismet inizierà una storia d’amore segreta. Lo rivelano le trame delle puntate turche de La forza di una donna a breve in programma su Canale 5. La sorellastra di Arif informerà Emre che il suo vero figlio è stato scambiato alla nascita con Arda dopo aver parlato con Ceyda. Dunque né lui né la cantante sono i veri genitori del bambino.

Emre infatti deciderà di chiedere l’affido del piccolo, convinto che le condizioni di salute di Gulten impediscano alla madre della sua vecchia fiamma di occuparsi di Arda. L’uomo così si sottoporrà al test del Dna per accertare la paternità del bambino. I risultati dell’esame tuttavia daranno esito negativo. Emre a quel punto accuserà Ceyda di essersi presa gioco di lui.

Il proprietario del bar non vorrà più avere rapporti con la sua ex. La donna però non si darà pace per l’esito del test e chiederà alla dottoressa Jale di indagare ancora. La parente di Hatice scoprirà che Arda non è figlio di Emre e nemmeno di Ceyda. Si farà largo allora l’ipotesi di uno scambio al momento della nascita.

Ceyda preferirà mantenere il silenzio su questo segreto, nel timore che Arda finisca in una famiglia incapace di dargli l’amore di cui il piccolo ha bisogno. La cantante sentirà però il bisogno di scoprire l’identità del suo vero figlio biologico. Per questa ragione si rivolgerà ad Arif per pregarlo di chiedere a Kismet di aiutarla in questa ricerca.

Intanto l’avvocatessa comincerà una storia d’amore segreta con Emre. Non solo: racconterà anche al proprietario del bar che il figlio avuto con Ceyda è stato scambiato nella culla con Arda. A quel punto l’uomo si precipiterà a Tarlabasi per avere delle spiegazioni.

Emre annuncerà a Ceyda di essere intenzionato a scoprire che fine abbia fatto il loro vero figlio. Successivamente La bionda protagonista si scaglierà con rabbia contro Arif, pronta ad accusarlo di aver spifferato tutto al suo ex.