La forza di una donna, anticipazioni fino al 3 gennaio: la vendetta di Bahar

Cosa succederà nei nuovi appuntamenti con La forza di una donna? Mediaset continua a puntare forte sulla soap turca con Bahar e Sarp. La dizi ambientata a Istanbul (Kadin il titolo originale) non smette di far registrare ottimi ascolti anche dopo il “raddoppio” nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Anche in questi primi giorni del 2026 La forza di una donna va in onda da lunedì e venerdì nel doppio appuntamento delle 16.15 e delle 18.10, oltre che alle 15.30 del sabato. Ha fatto eccezione la giornata di giovedì 1° gennaio, quando la soap è stata trasmessa soltanto alle 18.10. Ecco cosa accadrà nelle puntate fino al 3 gennaio.

La forza di una donna, anticipazioni fino al 3 gennaio: Piril, gelosa di Bahar, si vendica

Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna in onda su Canale 5 fino a sabato 3 gennaio rivelano che Bahar deciderà di parlare con Arif per affrontare la questione dei suoi ripetuti silenzi. Sarp invece azzererà il conto trasferendo tutto il denaro a Suat. Il protagonista tornerà così a fare i conti con una vita fatta di ristrettezze economiche.

Cesmeli si metterà subito alla ricerca di un lavoro per sbarcare il lunario. Nel frattempo Ceyda accuserà Bahar di aver tradito la sua fiducia con Sirin. Idil intanto smaschererà proprio la sorellastra della protagonista davanti ai suoi genitori, mettendola con le spalle al muro. Enver darà ospitalità a Haluk e a sua moglie, convinti che Bahar si sia risposata.

Nisan e Doruk, felici per la presenza di papà Sarp, non vedranno l’ora di prendere parte alla festa dei gemelli organizzata da Piril. Durante la festa la gelosia della figlia di Suat si manifesterà con forza davanti alle insinuazioni delle sue amiche, pronta a parlare di un ritorno di fiamma tra Bahar e Sarp. La donna a quel punto penserà a come vendicarsi.

La vendetta di Piril si realizzerà attraverso l’invio alla sua rivale in amore di foto compromettenti riguardanti Sarp e Sirin. Idil deciderà di andare via dalla casa di Enver. Hatice informerà della cosa Emre. Indagando sulla vicenda, il titolare della caffetteria verrà a conoscenza di una verità sconvolgente su Arda. Sirin intanto chiuderà la storia con lui.

Anche Sarp troncherà senza indugi con Piril prima di raccontare a Bahar del sacrificio impostogli da Nezir. Poi annuncerà di voler tornare a lavorare nel negozio di alpinismo. Il padre di Nisan e Doruk rifiuterà ogni richiesta di risarcimento quando Enver gli rivelerà che la solita Sirin ha sottratto il suo denaro.

Bahar vorrà spiegare ai figli la scelta di vivere separata da Sarp, ma lui avrà timore per le conseguenze emotive. Per restare vicino a Bahar e ai bambini, Cesmeli affitterà l’appartamento sopra il loro, tenendo all’oscuro l’ex moglie e Arif. Bahar nel frattempo parlerà con franchezza a Sirin per pretendere chiarezza. Ceyda scoprirà il gesto silenzioso di Arif volto a proteggerla e troverà finalmente il coraggio di proporre a Emre di ricominciare da capo.