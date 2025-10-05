La forza di una donna, anticipazioni drammatiche, vendetta furiosa: “Volto deturpato”

Sarà vero dramma nelle prossime puntate de La forza di una donna. Le anticipazioni parlano di vendetta e del tentativo di sfigurare un volto.

Le trame de La forza di una donna si fanno sempre più fitte. Il ritorno di Sarp – creduto morto da Bahar – ha decisamente cambiato le carte in tavola. L’incontro tra i due, ancora avvolto nel mistero vista la fretta con cui l’uomo si è dovuto dileguare dopo l’abbraccio carico di emozione con la moglie, non ha certo placato le tensioni.

Le prossime puntate della dizi di Canale 5 saranno segnate da eventi drammatici come la morte di Yeliz. La fidata amica di Bahar perderà la vita a causa dell’irruzione degli uomini di Nezir. Le sarà fatale un colpo di pistola partito accidentalmente. La sua fine alimenterà un furioso desiderio di vendetta negli episodi a seguire della soap.

La forza di una donna, spoiler: il tentativo di deturpare il volto della protagonista

Nella stagione numero due de La forza di una donna Sirin farà arrivare di nascosto a Nezir l’invito per la festa di circoncisione del piccolo Doruk. Nel vedere arrivare l’uomo che tutti ritengono responsabile della morte di Yeliz, Bahar capirà subito che dietro ci può essere soltanto lo zampino della sorellastra, come sempre protagonista in negativo.

La protagonista non impedirà a Nezir di rimanere per non rovinare la festa a Doruk. Ma la tensione si taglierà comunque a fette e arriverà a esplodere nel momento in cui Bahar affronterà Sirin per chiederle conto del suo gesto, arrivando quasi a strangolarla. Solo l’intervento di Hatice eviterà che le cose degenerino. Bahar così si allontanerà, non senza aver rifilato uno schiaffo alla sorella.

Nel frattempo Doruk rifiuterà di affrontare il rito della circoncisione senza la presenza di suo padre Sarp. Il bimbo lo attenderà più volte davanti alla porta di casa, arrivando perfino a provare la fuga. A ritrovarlo sarà proprio Nezir, che gli prometterà che senza Sarp non ci sarà alcuna celebrazione. Doruk sarà il solo a scorgere il lato positivo di un uomo considerato da tutti un poco di buono.

Ben diversa sarà la reazione di Ceyda davanti alla presenza di Nezir. La visione dell’uomo che reputa responsabile della tragica fine di Yeliz le riaprirà una ferita profonda. Ancora sconvolta per la morte dell’amica, la donna non esisterà ad accusare apertamente Nezir con parole cariche di rabbia e dolore. Per tutta la giornata Ceyda sopporterà poi con pazienza le provocazioni di Nezir.

Alla Ceyda però perderà il controllo quando verrà a sapere che la presenza di Nezir è dovuta all’intervento di Sirin. La donna, al colmo della furia, cercherà di prendersi una tremenda vendetta. Bahar la sorprenderà mentre cerca di affondare la faccia di Sirin nel cibo che si stava cucinando, provando a deturparle il volto premendolo sulla piastra.

La furia di Ceyda si arresterà prima di compiere un gesto irreparabile come quello di sfigurare Sirin, che dal canto suo sarà pronta a sfruttare l’occasione facendo cadere nella sua trappola anche Enver.