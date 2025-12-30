La Forza di una Donna, anticipazioni drammatiche: Sirin ucciderà e compirà la sua vendetta

L’inizio della terza stagione de La forza di una donna sarà funestato da una tragedia. Lo annunciano le anticipazioni della soap turca che in originale si intitola Kadin, che rivelano anche il nome e cognome dell’autrice di un delitto destinato a lasciare un segno indelebile nelle trame della dizi ambientata a Istanbul.

Ambiziosa, vendicativa e manipolatrice, stavolta Sirin Sarikadi supererà se stessa e per portare avanti la sua vendetta non si fermerà davanti a nulla. La perfida sorellastra di Bahar arriverà a premeditare un piano omicida al quale darà freddamente attuazione. Tutto nascerà dalla sua incontenibile gelosia.

La forza di una donna, anticipazioni: Sirin pronta a uccidere per vendicarsi

Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna in programma nel 2026 annunciano che Bahar sarà pronta a dare una seconda possibilità a Sarp dopo il grave incidente automobilistico che la porterà al ricovero in ospedale insieme a Cesmeli, Arif e Hatice. Ad avere la peggio sarà la moglie di Enver, che perderà la vita dopo alcuni giorni in terapia intensiva.

Anche Sarp sarà ricoverato in serie condizioni a causa delle ferite riportate nello scontro. Gradualmente le sue condizioni miglioreranno. Qualcosa però non andrà per il verso giusto. Gelosa per la ritrovata armonia tra Bahar e Sarp, Sirin deciderà di dare una terribile lezione alla sorellastra. Così la giovane raggiungerà la stanza d’ospedale di Sarp.

Una volta qui manometterà la flebo che tiene in vita il marito di Bahar. Sarp morirà così tra le braccia della sua amata. Il pronto intervento del personale medico servirà a ben poco. Per Cesmeli sarà già troppo tardi. La tragica morte del marito sarà un colpo durissimo per Bahar, già provata dalla perdita della madre.

Per la protagonista saranno momenti a dir poco drammatici, nel corso dei quali Bahar potrà contare sul supporto di Arif, che le rimarrà sempre vicino. Anche i piccoli Nisan e Doruk non faranno mancare il loro sostegno alla mamma, psicologicamente devastata dalle morti del marito e di Hatice. Nelle ultime puntate andate in onda a dicembre Arif è finalmente tornato a casa.

Per festeggiare il lieto evento Ceyda ha preparato uno dei suoi piatti preferiti. La cantante ha poi svelato al barista che Bahar e Sarp sono tornati a condividere lo stesso tetto. La rivelazione dell’amica ha turbato molto Arif, che una volta tornato a casa ha sfogato la sua amarezza trattando male suo padre.

Bahar nel frattempo ha ricevuto un pacco e temeva che al suo interno si trovasse l’abito da sposa inviato da Nezir. Fortunatamente il pacco conteneva il vestito da cerimonia per la festa di circoncisione del piccolo Doruk. In tutto questo Idil ha tentato invano di ricattare Sirin per ottenere il denaro con cui pagare un usuraio. Bahar invece si è molto irritata per il fatto che Sarp abbia regalato diverse barrette di cioccolata ai bambini.