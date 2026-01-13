La Forza di una Donna, anticipazioni drammatiche: Sirin tenta di uccidere Doruk

Sirin senza freni nelle prossime puntate de La forza di una donna. La perfida sorellastra di Bahar tenterà addirittura di uccidere il piccolo Doruk. La riccia “villain” della soap che in originale si intitola Kadin farà ricorso alle sue sottili arti manipolatorie per cercare di togliere la vita all’ultimogenito di Bahar e Sarp.

Spinta dalla sete di rivalsa, Sirin non si fermerà davanti a nulla, disposta a varcare ogni limite, anche il più sacro e inviolabile, pur di saziare il suo desiderio di vendetta. Si renderà così protagonista di una delle sequenze più agghiaccianti della soap in onda su Canale 5, senza esitare a mettere in pericolo la vita di Doruk.

La forza di una donna, anticipazioni: Sirin prova a uccidere il piccolo Doruk

Le anticipazioni delle prossime puntate de La forza di una donna rivelano che Sirin cercherà di sfruttare l’innocenza di Doruk per convincerlo a buttarsi dalla finestra, facendogli credere che si tratta di un divertente gioco. Soltanto l’intervento disperato di Bahar eviterà la tragedia all’ultimo momento.

Sirin chiamerà a casa di Bahar. A rispondere alla telefonata sarà Doruk. Sua madre in quel momento starà dormendo. Nisan invece sarà in bagno. Il bimbo guarderà fuori dalla finestra, attirato da un vecchio materasso abbandonato in strada. In quel momento Sirin penserà di sfruttare la curiosità del nipotino per ucciderlo.

Per mettere in atto il suo sordido piano, la zia comincerà a manipolare il bambino con un tono di voce calmo e rassicurante. Sirin farà credere a Doruk che il materasso è una specie di trampolino. Arriverà a dirgli che Satılmış – il figlio di Ceyda – si è già lanciato e che anche mamma Bahar amava saltare quando aveva la sua età.

Il piccolo, del tutto all’oscuro del pericolo che corre, si fiderà delle parole della zia. Arriverà perfino ad aprire le finestra, avvicinandosi sempre più al vuoto. Sirin gli dirà di chiudere gli occhi e lasciarsi cadere, gettandosi non appena la vedrà vicino al materasso. Doruk salirà sul divano, affacciandosi completamente fuori dalla finestra.

Il figlio di Bahar prenderà la rincorsa, pronto a lanciarsi sul materasso, ignaro che una caduta da quell’altezza significa morte certa per lui. Sirin nel frattempo non smetterà di incitarlo. Questa sequenza mostrerà la “cattiva” della dizi pronta a trasformarsi in una fredda assassina, pronta a uccidere perfino suo nipote pur di vendicarsi di Bahar.

Provvidenzialmente, proprio Bahar sventerà il piano omicida di Sirin. L’intervento della donna fermerà in tempo Doruk che, sincero come sempre, proverà a rassicurare la madre dicendole che zia Sirin lo avrebbe preso, che non gli sarebbe successo nulla. A quel punto Bahar capirà che c’è lo zampino della sorellastra dietro il gravissimo pericolo corso dal figlioletto.