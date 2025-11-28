La forza di una donna anticipazioni: come sta Piril, salute a rischio per lei

Non si arresta il successo de La forza di una donna nel daytime pomeridiano. La dizi di Canale 5 continua a tenere a distanza la diretta concorrenza de Il Paradiso delle Signore. Un gap che si è confermato anche nella giornata di mercoledì 26 novembre, quando la soap con Bahar ha radunato 2.215.000 spettatori (pari al 24.9% di share).

Segue a distanza invece il period drama di Rai 1: Il Paradiso delle Signore si è fermato a 1.364.000 spettatori e a uno share del 15.4%. Le anticipazioni delle prossime puntate de La forza di una donna rivelano che ci sarà notevole preoccupazione per la salute di Piril. La seconda moglie di Sarp si renderà protagonista di un gesto estremo.

La forza di una donna, anticipazioni: ansia per le condizioni di salute di Piril

Nella settimana dall’1 al 6 dicembre, le trame della soap turca La forza di una donna vedranno i protagonisti alle prese con decisioni cruciali riguardo al proprio futuro. Bahar e Sarp avranno un nuovo confronto durante il quale la protagonista ribadirà al marito a lungo creduto morto di non voler ricominciare da capo con lui.

La madre di Nisan e Doruk non si farà convincere dalle rassicurazioni di Sarp, pronto a giurarle di non aver mai amato Piril e di considerarla una semplice amica. A spiare il dialogo tra i due ci sarà però proprio lei, Piril. La figlia di Suat non prenderà bene le parole del marito. Sconvolta dalla rivelazione di Sarp, la donna tenterà di togliersi la vita.

Piril ingerirà un cospicuo quantitativo di tranquillanti con l’intenzione di suicidarsi. Soltanto il pronto intervento di Bahar eviterà il peggio. Nel frattempo Leyla, molto preoccupata per la salute di Piril, contatterà Suat. La tata dei gemelli informerà il padre del tentativo da parte di sua figlia di uccidersi con l’assunzione di farmaci.

A quel punto Suat si precipiterà insieme a Munir per raggiungere subito la casa di montagna e portare via Piril con i nipoti Ali e Ömer. Deciderà così di trasferirli in albergo, ritenuto un luogo più sicuro per loro. A nulla varrà il tentativo di Bahar, pronta a implorare Suat di portare con sé anche i suoi figli. Il padre di Piril le opporrà un secco no.

Le tensioni intanto si moltiplicheranno a casa di Enver. Sirin non smetterà di essere una fonte infinita di problemi. Esasperata dai comportamenti della figlia, Hatice finirà per perdere la pazienza. La convivenza familiare sarà messa a dura prova da un crescendo di dinamiche laceranti. Nelle scorse puntate Enver ha trovato lavoro presso un fruttivendolo.

Il sarto ha poi comunicato alla moglie Hatice di aver trovato un modo per risollevare le loro finanze: affittare una stanza della loro abitazione. I due hanno deciso di ospitare Idil, la cugina di Emre. Invece Sirin non è apparsa per nulla soddisfatta del suo lavoro come commessa nel negozio di tessuti.