La Forza di una Donna, anticipazioni: Bahar fa una scoperta sconcertante sul marito

Nei prossimi episodi de La forza di una donna Bahar farà una scoperta sconvolgente su suo marito Sarp. Lo rivelano le anticipazioni. Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti con la dizi in onda su Canale 5 Sirin ha trovato rifugio nella villa di Suat dopo l’ennesima lite con il padre Enver.

Invece Sarp è andato proprio da Enver per raccontargli la verità sulla sua scomparsa. Il sarto però – fermamente convinto della verità del racconto di Sirin, in realtà pure e semplici bugie – lo ha invitato ad allontanarsi per proteggere Bahar. Intanto Bahar è stata accompagnata in ospedale da Arif e Ceyda. Le sue condizioni di salute hanno subito allarmato i medici, pronti a sottoporla immediatamente al trapianto di midollo. Ma il problema è che Sirin non si trova.

La forza di una donna spoiler: la sconcertante scoperta di Bahar su Sarp

Le anticipazioni sulle prossime trame de La forza di una donna rivelano che Suat chiederà a Sirin di dargli una mano per dividere Bahar e Sarp. La giovane perciò architetterà un piano per far scoprire alla sorellastra la seconda famiglia del marito. Piril infatti, timorosa per le sorti del suo matrimonio, chiederà al padre di aiutarla a trovare una soluzione per impedire che tra Bahar e Sarp possa esserci un ritorno di fiamma.

Così Suat chiederà a Sirin di prendere parte a un incontro insieme a lui, Piril e Munir. La donna rivelerà a Piril di aver compreso di non avere alcuna possibilità con Sarp. Al tempo stesso ribadirà di non volerlo vedere nemmeno insieme a Bahar. A quel punto la figlia di Enver dirà che è giunto il momento che la sorellastra venga a sapere della seconda famiglia del marito.

Nelle prossime puntate della dizi di Canale 5 Munir inviterà Babar via sms a raggiungere la sala d’attesa dell’albergo. Contestualmente, un uomo andrà a scuola per prelevare Nisan e Doruk, convincendoli a seguirlo dopo essersi fatto passare per un amico del loro papà. Dopo aver mostrato a Bahar i suoi figli in macchina con una persona sconosciuta, Munir calerà l’asso.

L’uomo di fiducia di Suat chiederà a Bahar di osservare la donna insieme a due bambini di fronte a lei. La protagonista della soap rimarrà a bocca aperta quando vedrà uno dei piccoli precipitarsi verso Sarp, chiamandolo papà. Munir inviterà Bahar a calmarsi e farà in modo che si defili senza che Sarp possa accorgersi della sua presenza.

Bahar starà al gioco e se ne andrà. Ma non potrà fare a meno di riconoscere in Piril la donna che aveva visto a scuola alcuni mesi prima. Così facendo la perfida Sirin farà sì che la sorellastra venga a sapere che Sarp si è formato un’altra famiglia e che ha avuto altri figli. Nel frattempo i piccoli Nisan e Doruk verranno riportati a casa sani e salvi.