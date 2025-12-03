La forza di una donna anticipazioni: Bahar è disperata, dramma nelle prossime puntate

Ci sono novità interessanti per gli appassionati de La forza di una donna. A partire da lunedì 1° dicembre la soap che in originale suona Kadin (ovvero genericamente «donna») ha raddoppiato prendendo il posto precedentemente occupato dalla striscia quotidiana del Grande Fratello. Fino alla scorsa settimana la dizi con Bahar andava in onda dalle 16:05 alle ore 16:25.

Da lunedì gli spettatori assisteranno a due episodi. Attualmente La forza di una donna è prevista in palinsesto anche dalle 18:00 fino alle 18:44, occupando lo spazio dedicato in precedenza al daytime del GF. Mediaset punta forte dunque sulla soap che continua a distanziare di diversi punti di share la diretta concorrenza de Il Paradiso delle Signore su Rai 1.

Ma ecco alcune anticipazioni di quello che succederà nelle trame della dizi ambientata a Istanbul nelle puntate in onda su Canale 5 tra lunedì 8 a sabato 13 dicembre (nel festivo La forza di una donna andrà in onda dalle 15:09 alle 16:30). Per la protagonista Bahar non si annuncia nulla di buono.

La forza di una donna, anticipazioni: dramma per Bahar nelle prossime puntate

Le anticipazioni dall’8 al 13 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna rivelano che Bahar e i bambini si ritroveranno molto spaventati a casa di Nezir. Sarp, al ritorno a casa dopo l’incidente, non troverà nessuno. Così scriverà un messaggio a Piril, pronta ad accorrere in suo aiuto. Ma davanti alla porta dell’hotel la donna si troverà Nezir.

Il boss rapirà lei e i gemelli. A quel punto Sarp deciderà di consegnarsi a Nezir e chiederà a Munir di accompagnarlo. Durante il tragitto gli comunicherà le sue ultime volontà raccomandandosi con lui di portare via Bahar, Piril e i bambini. All’arrivo Sarp troverà Nezir ad accoglierlo nel Giardino delle Rose, davanti a una Bahar in preda alla disperazione.

Sarp cercherà di spiegare a Nezir di non aver mai avuto la minima intenzione di uccidere suo figlio Mert. Nezir però non vorrà intender ragioni. Il suo unico obiettivo sarà vendicarsi di Cesmeli usando i suoi figli. Per evitare che il malvivente faccia del male a Bahar e ai bambini, Sarp deciderà di togliersi la vita, impiccandosi. Nezir però sventerà il suo piano e punirà severamente Munir.

Ci sarà spazio nelle trame anche per la crescente intesa tra Sirin e Emre. Ceyda lo verrà a sapere tramite Hatice e non mancherà di manifestare il suo disappunto. La cantante proverà dunque a parlarne con Emre. Arif e Yusuf si vedranno assegnare un difensore d’ufficio: una donna che sembra conoscere molto bene la storia di Sarp.

L’avvocato rivelerà ad Arif di essere la figlia di Yusuf. Confronto nel frattempo tra Sirin e Hatice sul lavoro di Enver. La giovane ammetterà di essere al corrente del lavoro di suo padre. Nezir infine rinchiuderà Suat nello stesso posto in cui tiene prigionieri Sarp e Munir.