La Forza di una donna anticipazioni: arriva la risposta del test di paternità

Stanno per arrivare i risultati di un test di paternità. L’esito dell’esame stravolgerà equilibri e dinamiche della dizi in onda su Canale 5.

Le prossime puntate de La forza di una donna saranno decisive per sapere chi è il padre del piccolo Arda. Emre ha deciso di sottoporsi al test del DNA per capire se il bimbo (sette anni) possa essere veramente suo figlio. Nei prossimi appuntamenti con la soap in onda su Canale 5 arriverà la risposta direttamente dal laboratorio.

Nel frattempo la dizi con Bahar e Sarp continua a far registrare ottimi risultati anche nel doppio appuntamento del daytime pomeridiano di Canale 5 radunando rispettivamente 2.113.000 spettatori e il 22.6% di share dalle 16:05 alle 16:25 e 1.971.000 spettatori (16.4%) nell’episodio in onda tra le 18:10 e le 19:00.

La forza della donna, anticipazioni: arriva la risposta al test del DNA di Emre

La risposta al test di paternità di Emre arriverà nelle prossime puntate. I risultati delle analisi, rivelano le anticipazioni, metteranno in crisi le certezze di Ceyda. La cantante scoprirà che Arda non è figlio di Emre. L’esito dell’esame rivelerà che tra il profilo del barista e quello del figlio di Ceyda non c’è alcuna compatibilità genetica.

Il risultato del test non convincerà per nulla Ceyda, fermamente convinta che Emre sia il padre biologico di Arda. La bionda protagonista non accetterà subito l’esito. Chiederà così alla dottoressa Jale di effettuare un secondo esame genetico, ritenendo possibile che il primo tentativo possa essere stato viziato da un errore.

Passeranno alcuni giorni e Jale andrà a casa di Ceyda con i risultati definitivi del secondo esame. La dottoressa apparirà molto tesa, ma ben decisa a mettere in chiaro la situazione, conscia dell’inevitabilità di un confronto davvero molto delicato. Ceyda, ignara dell’esito del test, parlerà tranquillamente di una nuova opportunità lavorativa.

Il clima muterà repentinamente quando la donna chiederà a Jale il motivo della sua vita a un’ora insolita come quella. A quel punto la dottoressa, davanti a Bahar e agli altri presenti, la metterà al corrente dei risultati dell’esame. Il test confermerà che Emre non è il padre di Arda. La reazione di Ceyda sarà ancora una volta di scetticismo e incredulità.

Jale non potrà fare altro che ribadire la correttezza di un risultato che a quel punto non lascia margini di interpretazione. Bahar nel frattempo proverà a rassicurare l’amica, che continuerà a contestare con forza l’esito finale del test. Un’altra verità sconvolgente sarà pronta ad attenderla dietro l’angolo. La dottoressa aggiungerà infatti un’ulteriore informazione.

Ceyda scoprirà così che Arda non solo non è figlio di Emre. Non è nemmeno figlio suo. Una rivelazione che lascerà profondamente scossa l’amica di Bahar, che rimarrà senza risposte immediate. La donna cercherà di capire come sia potuto avvenire uno scambio del genere, specialmente in un momento delicato della sua vita. Soltanto da poco infatti era riuscita ad avere con sé il bambino e costruire un rapporto tra madre e figlio.