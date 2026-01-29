La forza di una donna, anticipazioni 29-30 gennaio: Sirin perde il controllo dopo l’incidente

La “dark lady” de La forza di una donna perderà totalmente il controllo dopo l’incidente che ha visto coinvolte sua madre e Bahar insieme a Sarp e Arif.

Sirin perderà il controllo, rivelano le anticipazioni de La forza di una donna, dopo il terribile incidente che ha coinvolto Bahar, Hatice, Sarp e Arif. La protagonista ha accusato un malore nelle scorse puntate. Arif e Sarp per una volta hanno messo da parte la loro rivalità per trasportare immediatamente in ospedale Bahar.

Ai due si è unita anche Hatice. Ma la fretta e la distrazione hanno giocato un brutto scherzo ad Arif: un camion ha travolto l’auto sulla quale viaggiava il quartetto. Dopo il tremendo urto Bahar, Hatice e Sarp sono arrivati in ospedale privi di sensi, in condizioni critiche. L’unico a esserne uscito quasi illeso è stato Arif.

Enver, informato dalla polizia dell’incidente, ha accusato un malore. Dopo essersi ripreso dallo choc, il sarto ha raggiunto l’ospedale dove i medici hanno dovuto sedarlo a causa del suo forte stato di agitazione. Nel frattempo è arrivata anche Sirin, preoccupata solo delle condizioni della madre. Nelle puntate in onda oggi e domani la riccia perderà decisamente il controllo.

La forza di una donna, anticipazioni 29-30 gennaio: Hatice rischia la vita, Sirin fuori controllo

Le anticipazioni delle prossime puntate de La forza di una donna rivelano che le vicende prenderanno una piega a dir poco critica. Con Enver sedato e Bahar, Hatice e Sarp in sala operatoria a lottare tra la vita e la morte, Sirin ha concentrato le sue attenzioni soltanto sulla madre. La tensione è esplosa quando la sorellastra di Bahar si è scagliata contro Arif.

Sirin infatti lo ha accusato di essere responsabile di quanto accaduto. Nella puntata di giovedì 29 gennaio la giovane non smetterà di aggredire l’uomo colpevole ai suoi occhi di essere stato alla guida del volante nel momento dell’incidente. Jale proverà a fermare la sua furia per cercare di riportarla alla realtà.

La dottoressa infatti le ricorderà che anche Enver è in pericolo: il sarto rischierà di fare un altro infarto. Su richiesta di suo padre Sirin tornerà dunque a casa per prendersi cura dei piccoli Nisan e Doruk, rimasti con un vicino da quando i due genitori sono rimasti coinvolti nel terribile incidente stradale che ne ha messo in pericolo le vite.

Arda scomparso, Emre e Ceyda in ansia

Ceyda infatti ha ricevuto una chiamata da Emre che la avvisava della scomparsa di Arda. Il titolare del bar lo ha perso di vista in una stazione di servizio. Presa dal panico, la donna ha affidato a un vicino i figli di Bahar e Sarp e si è precipitata sul posto, ignara del fatto che il bambino si fosse nascosto nel retro di un camion.

Nel frattempo Kismet avviserà Yusuf del ricovero del figlio. Come se non fosse sufficiente, per Arif si complicherà anche la posizione davanti alla legge. Un testimone sarà pronto a sostenere di averlo visto passare con il semaforo rosso prima dell’urto. Ceyda e Emre intanto continueranno a cercare Arda senza darsi sosta.

Il piccolo rimarrà nascosto nel camion. L’autista del mezzo si accorgerà di lui soltanto una volta arrivato a destinazione, ma non riuscirà a rivolgersi subito alla polizia. In tutto questo, in ospedale gli interventi su Bahar e Sarp saranno terminati. Marito e moglie verranno trasferiti nel reparto di terapia intensiva, lasciando col fiato sospeso i loro cari.