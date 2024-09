Dopo il buon riscontro nella scorsa stagione televisiva, torna in televisione Vincenzo Schettini alla guida della seconda serie de La fisica dell’amore. Il professore di fisica, notissimo fra il popolo del web, torna a cimentarsi con la platea più vasta della televisione generalista, con un ciclo nuovo di zecca di questa trasmissione prodotta dalla direzione intrattenimento prime time.

Altre nove puntate dunque nuova di zecca per il celebre professore di fisica per spiegare ed illustrare ai telespettatori di Rai2 (ma anche al popolo di internet attraverso Rai Play) come risolvere i problemi e le questioni della vita di tutti i giorni, attraverso dei semplici esperimenti.

Il tutto per spiegare “la complessa realtà dei sentimenti e delle emozioni che costellano la nostra vita“. La prima puntata di questa seconda serie de La fisica dell’amore andrà in onda martedì 10 settembre 2024 in seconda serata su Rai2. Attorno alle ore 23:30 dunque Vincenzo Schettini torna ad affacciarsi in televisione nel ruolo di prof sui generis davanti ad una piccola classe di alunni vip, pronti ad ascoltarlo e a interfacciarsi con lui rispetto ai temi della vita.

Nella prima puntata di martedì si parlerà degli “inizi” in senso lato. Fra gli ospiti in studio Piero Chiambretti, che presto, esattamente dal 12 di settembre tornerà su Rai3 con un nuovo ciclo del suo varietà Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Non solo Chiambretti nella prima puntata della seconda serie de La fisica dell’amore. Possiamo anticiparvi che si attende anche l’arrivo in studio della chef più letta d’Italia, ovvero Benedetta Rossi.

Appuntamento dunque con la prima puntata del secondo ciclo de La fisica dell'amore con Vincenzo Schettini da martedì 10 settembre in seconda serata su Rai2.