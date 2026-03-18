La fine della storia d’amore tra Ilary e Totti: le cause, l’assegno di mantenimento, il divorzio

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha segnato la fine di una delle coppie più amate d’Italia.Dopo oltre venti anni di matrimonio, tra alti e bassi, il loro rapporto è giunto al termine, suscitando un’ondata di curiosità e speculazioni. Una vicenda che ha toccato non solo il piano personale ma anche quello legale

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha segnato la fine di una delle coppie più amate d’Italia.

Dopo oltre venti anni di matrimonio, tra alti e bassi, il loro rapporto è giunto al termine, suscitando un’ondata di curiosità e speculazioni. Una vicenda che ha toccato non solo il piano personale ma anche quello legale e mediatico, coinvolgendo innumerevoli questioni patrimoniali e familiari.

E se le cause della separazione sono state oggetto di dibattito, quello che è certo è che entrambe le parti hanno affrontato la rottura in modo complesso.

I motivi dell’addio e la battaglia legale

Quando la separazione è stata ufficialmente annunciata nel 2022, i motivi dietro alla rottura sono stati trattati con discrezione da entrambe le parti, ma le indiscrezioni e i vari racconti emersi hanno alimentato il dibattito.

L’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva hanno dichiarato di aver preso la decisione di comune accordo, ma come spesso accade in queste situazioni, la fine di un matrimonio che ha coinvolto due figure pubbliche ha inevitabilmente inciso sul racconto e l’evoluzione di un’aspra diatriba legale piuttosto complessa.

Le dinamiche interpersonali che hanno portato alla separazione sono rimaste in gran parte private, e ogni tentativo di svelare ulteriori dettagli sulla fine della loro relazione è stato puntualmente smentito o ridimensionato.

Il cuore della questione, però, è stato inevitabilmente l’aspetto patrimoniale e il mantenimento dei figli, che ha richiesto il coinvolgimento dei tribunali.

La separazione ha comportato una serie di trattative legali, e una delle questioni più delicate è stata la determinazione dell’assegno di mantenimento per i loro tre figli. Il giudice ha stabilito che Francesco Totti versasse una cifra mensile di 12.500 euro per il sostentamento dei figli, oltre ad assegnare a Ilary Blasi la villa all’Eur, dove la conduttrice risiede insieme ai ragazzi.

Nonostante questa decisione, la questione non è stata chiusa e, nel tempo, Totti ha richiesto una revisione dell’assegno di mantenimento, argomentando che, con i figli maggiori che stanno crescendo, l’importo potrebbe essere ridotto.

Un equilibrio ritrovato dopo l’addio

Nonostante le difficoltà legali, Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano aver trovato, seppur con molta fatica, una certa serenità.

Per entrambi, la separazione ha segnato la fine di un capitolo importante della loro vita, ma anche l’inizio di nuovi percorsi personali e professionali.

Ilary ha continuato la sua carriera televisiva, riprendendo la conduzione del Grande Fratello Vip, che ha debuttato ieri 18 marzo 2026 in prima serata su Canale 5, mentre Francesco Totti ha concentrato le sue energie su nuovi progetti, portando avanti la sua vita da ex campione.