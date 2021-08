Con l’inizio della Serie A di calcio e dopo l’abbuffata estiva di Europei e Olimpiadi, tornano i programmi sportivi sulle reti generaliste. Il massimo campionato parte sabato prossimo con tre anticipi, tra cui quello che vede protagonista l’Inter campione d’Italia (contro il Genoa), mentre il clou delle trasmissioni arrivano la domenica.

Senza Quelli che il calcio, che questa stagione andrà in onda nella per nulla semplice collocazione del lunedì sera, la Rai, oltre al classico appuntamento del pomeriggio con 90 minuto (inizia alle 18.25 su Rai2, fuori Paola Ferrari ed Enrico Varriale, in conduzione ci sarà Marco Lollobrigida), proporrà la prima puntata de La Domenica Sportiva. Lo storico programma condotto da Jacopo Volpi (in foto) inizierà alle 21.50, con largo anticipo rispetto al consueto orario (22.40) e, soprattutto, con le partite ancora in corso. Infatti, in serata, con calcio di avvio alle 20.45, sono in programma i match Roma-Fiorentina e Napoli-Venezia.

Una mossa che si spiega dando un’occhiata al palinsesto di Rete 4, dove Pressing (come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi) domenica partirà proprio alle 21.50. Collocazione oraria questa, che la trasmissione sportiva di Mediaset, quest’anno condotta dalla coppia formata da Massimo Callegari e Monica Bertini, potrebbe conservare anche nelle prossime settimane (a dispetto de La Domenica Sportiva, che dovrà per forza di cose scivolare in seconda serata).

E chissà se la partenza anticipata significherà stravolgimenti o, quantomeno, modifiche dei format, magari con il racconto delle gare in corso attraverso collegamenti in diretta dallo stadio.

Il tutto in attesa che da Sky arrivino comunicazioni ufficiali sul Club di Fabio Caressa. Come spiegato anche da Sandro Piccinini ai microfoni di TvBlog, il programma sarà confermato, ma andrà scoperto il come, considerando che Sky potrà trasmettere soltanto tre partite su dieci per ogni giornata (e non la domenica sera). Giocherà in anticipo anche il Club?