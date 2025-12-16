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“La chemio non ha funzionato granchè”. Enrica Bonaccorti e gli aggiornamenti sul suo percorso di cure

La famosa conduttrice ha parlato delle sue condizioni di salute, spiegando come sta e come procedono le cure che sta facendo

di Sveva Scalvenzi
“La chemio non ha funzionato granchè”. Enrica Bonaccorti e gli aggiornamenti sul suo percorso di cure
16 Dicembre 2025 12:00

Enrica Bonaccorti qualche mese fa aveva annunciato di essere malata, comunicando di aver scoperto di avere un tumore al pancreas, diagnosi ricevuta l’estate scorsa e che l’ha costretta a sottoporsi subito a cure specifiche. Lo scorso 14 dicembre è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, assieme a lei c’era la figlia Verdiana e con lei al suo fianco ha raccontato quali sono le sue condizioni di salute.

Senza troppi giri di parole la Bonaccorti ha raccontato come sta oggi e cosa è accaduto dopo le prime cure che ha effettuato, ha praticamente fatto il punto della situazione, parlando anche del futuro e di come dovrà proseguire a curarsi.

Come sta oggi Enrica Bonaccorti, quali sono le sue condizioni di salute

Dopo la terribile diagnosi Enrica Bonaccorti ha subito iniziato un ciclo di cure e, ospite a Verissimo, ha comunicato come sta oggi. Ha raccontato che la chemioterapia a cui si è sottoposta non avrebbe dato grandi risultati, mentre la radioterapia pare che abbia avuto un effetto positivo. ora dovrà attendere un mese per sapere quali sono le terapie che stanno dando i risultati migliori, così che i medici possano decidere cosa dovrà proseguire.

come sta enrica bonaccorti
Come sta Enrica Bonaccorti (Foto Mediasetinfinity.it) – Tvblog.it

La Bonaccorti ha raccontato di sentirsi piuttosto bene, sebbene le cure abbiano un peso a livello fisico e le provocano una debolezza diffusa. In questo momento la conduttrice televisiva è in attesa di sapere come dovrà proseguire le cure, se gliene prescriveranno diverse o se dovrà continuare con i cicli di chemioterapia. È per lei un momento complesso e, come ha raccontato alla Toffanin, sta facendo alcuni bilanci sulla sua vita e sta iniziando a scrivere le sue riflessioni.

Ora sto facendo una cosa che non ho mai fatto: sto facendo un bilancio della mia vita e sto scrivendo tutto“, queste le parole della conduttrice a Verissimo. Al suo fianco c’era la figlia Verdiana, così ha voluto raccontare come in questo momento per lei sia fondamentale il suo affetto e la sua presenza, l’ha definita una vera e propria “roccia” per lei. In sua assenza, ha spiegato, non avrebbe avuto sostegno. La figlia, dal canto suo, ha voluto sostenere la madre anche in televisione, esortandola a non abbandonare le speranze: “Questa la vinciamo. Non c’è alternativa, non esiste. Finché io sto accanto a te, non ti tocca nessuno“.

È stato un momento molto emozionante in cui madre e figlia hanno mostrato la loro grandissima unione e, come in un momento di assoluta difficoltà, sia quest’affetto la cosa che conta e un’arma vincente. La Bonaccorti ha raccontato che il momento peggiore è stato quello inziale, quando ha dovuto capire quali decisioni prendere, grazie alla figlia e alle tante amicizie non si è mai sentita sola e sempre supportata. I primi mesi dopo la diagnosi la sua reazione è stata quella di chiudersi in se stessa e in quel momento, tante amiche hanno chiamato la figlia per avere sue notizie. Ha spiegato di avere avuto “un’ondata di affetto straordinaria” e ha voluto cogliere l’occasione per ringraziare tutti.

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