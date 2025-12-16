“La chemio non ha funzionato granchè”. Enrica Bonaccorti e gli aggiornamenti sul suo percorso di cure

La famosa conduttrice ha parlato delle sue condizioni di salute, spiegando come sta e come procedono le cure che sta facendo

Enrica Bonaccorti qualche mese fa aveva annunciato di essere malata, comunicando di aver scoperto di avere un tumore al pancreas, diagnosi ricevuta l’estate scorsa e che l’ha costretta a sottoporsi subito a cure specifiche. Lo scorso 14 dicembre è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, assieme a lei c’era la figlia Verdiana e con lei al suo fianco ha raccontato quali sono le sue condizioni di salute.

Senza troppi giri di parole la Bonaccorti ha raccontato come sta oggi e cosa è accaduto dopo le prime cure che ha effettuato, ha praticamente fatto il punto della situazione, parlando anche del futuro e di come dovrà proseguire a curarsi.

Come sta oggi Enrica Bonaccorti, quali sono le sue condizioni di salute

Dopo la terribile diagnosi Enrica Bonaccorti ha subito iniziato un ciclo di cure e, ospite a Verissimo, ha comunicato come sta oggi. Ha raccontato che la chemioterapia a cui si è sottoposta non avrebbe dato grandi risultati, mentre la radioterapia pare che abbia avuto un effetto positivo. ora dovrà attendere un mese per sapere quali sono le terapie che stanno dando i risultati migliori, così che i medici possano decidere cosa dovrà proseguire.

La Bonaccorti ha raccontato di sentirsi piuttosto bene, sebbene le cure abbiano un peso a livello fisico e le provocano una debolezza diffusa. In questo momento la conduttrice televisiva è in attesa di sapere come dovrà proseguire le cure, se gliene prescriveranno diverse o se dovrà continuare con i cicli di chemioterapia. È per lei un momento complesso e, come ha raccontato alla Toffanin, sta facendo alcuni bilanci sulla sua vita e sta iniziando a scrivere le sue riflessioni.

“Ora sto facendo una cosa che non ho mai fatto: sto facendo un bilancio della mia vita e sto scrivendo tutto“, queste le parole della conduttrice a Verissimo. Al suo fianco c’era la figlia Verdiana, così ha voluto raccontare come in questo momento per lei sia fondamentale il suo affetto e la sua presenza, l’ha definita una vera e propria “roccia” per lei. In sua assenza, ha spiegato, non avrebbe avuto sostegno. La figlia, dal canto suo, ha voluto sostenere la madre anche in televisione, esortandola a non abbandonare le speranze: “Questa la vinciamo. Non c’è alternativa, non esiste. Finché io sto accanto a te, non ti tocca nessuno“.

È stato un momento molto emozionante in cui madre e figlia hanno mostrato la loro grandissima unione e, come in un momento di assoluta difficoltà, sia quest’affetto la cosa che conta e un’arma vincente. La Bonaccorti ha raccontato che il momento peggiore è stato quello inziale, quando ha dovuto capire quali decisioni prendere, grazie alla figlia e alle tante amicizie non si è mai sentita sola e sempre supportata. I primi mesi dopo la diagnosi la sua reazione è stata quella di chiudersi in se stessa e in quel momento, tante amiche hanno chiamato la figlia per avere sue notizie. Ha spiegato di avere avuto “un’ondata di affetto straordinaria” e ha voluto cogliere l’occasione per ringraziare tutti.