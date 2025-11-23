Amici, anticipazioni: la Celentano furiosa contro un allievo. Dopo il gesto 3 nuovi ingressi nella scuola

Alessandra Celentano non concede sconti e in vista della puntata del pomeridiano di Amici 25 di oggi, domenica 23 novembre, ha assegnato due compiti a due allievi della scuola di cui, pur riconoscendo di vedere del talento nel loro stile, ha deciso di metterli alla prova assegnando loro delle coreografie con cui possano dimostrare il proprio valore anche in altri stili. Nel mirino dell’insegnante di danza classica sono finiti, in particolare, Alex e Alessio.

Alex, ballerino di latino e allievo di Veronica Peparini, ha ricevuto un compito per verificare la sua versatilità nell’hip-hop. Quello della Celentano nei suoi confronti è un invito ad aprire la mente per fargli capire di avere potenzialità anche in altri stili. Un compito che Alex a cui la Celentano, in altre occasioni, ha fatto dei complimenti, ha particolarmente apprezzato. Discorso diverso, invece, per Alex con cui la maestra non è stata tenerissima.

Anticipazioni Amici 25: l’ingresso di 3 nuovi allievi, la prova di Alessio e le sfide

Alessandra Celentano non ha mai negato di riconoscere il talento di Alessio nel suo stile ma non negli altri. “Voglio farti rendere conto di come non sfrutti bene il tuo potenziale e di quanto sei scarso negli altri stili. Per me potresti essere il top nel tuo e bravo negli altri stili, ma non è così. Ti metto alla prova con un altro cha cha, che hai già fatto”.

Compito che Alessio esegue nel corso della puntata odierna di Amici 25 non ottenendo la sufficienza della Celentano che ribadisce di trovarlo bravo solo nel suo stile discutendo con Emanuel Lo. Proprio Alessio, poi, finisce in sfida classificandosi ultimo nella gara di ballo. Con lui, dovrebbe andare uno tra Paola ed Emiliano ma il nome sarà deciso in casetta.

Ad affrontare le sfide nella puntata odierna sono Pierpaolo e Paola: entrambi la superano senza problemi potendo così continuare l’avventura nella scuola. Spazio, poi, alle gare di ballo che ha visto il trionfo di Maria Rosaria e di canto il cui primo posto è stato conquistato da Valentina. Sfida superata anche da Riccardo mentre i nuovi allievi di canto che dovranno giocarsi la permanenza nella scuola con una sfida saranno Plasma e Flavia.

Nessuna eliminazione tra gli allievi ufficiali della scuola che accolgono tre nuovi compagni: Lorenzo ed Elena per il canto, Giorgia per la danza. Tutti e tre, nel corso della settimana, sceglieranno i loro insegnanti. Nella puntata di oggi di Amici 23, poi, non mancheranno gli ospiti che sono Fulminacci, Noemi e Fiorella Mannoia con quest’ultime chiamate a svolgere il ruolo di giudici della sfida di canto. Mentre il giudice della sfida di ballo è Sergio Bernal.