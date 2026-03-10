La casa in una vecchia abbazia: dove vive Ornella Muti, spazi verdi immensi e piscina

Lontano dai riflettori e dal ritmo frenetico delle grandi città, Ornella Muti ha scelto da tempo una vita più riservata e immersa nella natura.

L’attrice, tra i volti più iconici del cinema italiano e internazionale, ha trovato il suo rifugio ideale a Lerma, un piccolo borgo collinare in provincia di Alessandria.

Qui, tra paesaggi verdi e silenzi che sembrano sospesi nel tempo, la star ha costruito un equilibrio lontano dal clamore dello spettacolo, condividendo la sua quotidianità con la figlia Naike Rivelli.

La casa di Ornella Muti tra storia e fascino piemontese

La residenza scelta dall’attrice si trova all’interno di una suggestiva cascina storica che conserva il fascino dell’architettura rurale piemontese.

Si tratta di un edificio di grande carattere, restaurato con attenzione per mantenere intatti gli elementi originari.

All’interno spiccano soffitti a volta, muri in pietra e mattoni a vista, oltre a dettagli in legno che raccontano la storia della struttura. La casa unisce così tradizione e comfort contemporaneo, trasformandosi in un luogo accogliente e ricco di atmosfera.

Le finestre si aprono sulle colline del Monferrato, regalando scorci panoramici che cambiano con le stagioni.

Gli ambienti sono ampi e luminosi: saloni pensati per la convivialità, una cucina spaziosa, camini antichi e angoli dedicati alla lettura contribuiscono a creare un clima familiare e rilassato.

Il giardino e gli spazi immersi nel verde

All’esterno la proprietà è circondata da un grande giardino che rappresenta uno degli elementi più affascinanti della residenza. Alberi secolari, fiori tipici del territorio e ampi spazi verdi creano un’atmosfera di quiete e armonia.

Tra il verde trova posto anche una piscina discreta ed elegante, perfettamente integrata nel paesaggio naturale. Non mancano orti e spazi dedicati agli animali, dettagli che riflettono lo stile di vita semplice e autentico scelto dall’attrice.