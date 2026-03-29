La casa di Caterina Balivo è la cosa più elegante e chic che vedrai: lussuosa e piena di opera d’arte

Vita frenetica in televisione, ritmi serrati e riflettori sempre accesi: per Caterina Balivo la casa non è solo un luogo in cui tornare, ma uno spazio pensato per ritrovare equilibrio. Ed è proprio a Roma, città in cui lavora quotidianamente grazie al programma La volta buona, che la conduttrice ha costruito il suo rifugio insieme al marito Guido Maria Brera e ai loro figli.

Chi si aspetterebbe un’abitazione sfarzosa e carica di eccessi rimarrebbe sorpreso. L’appartamento della Balivo punta infatti su un’eleganza misurata, dove ogni elemento sembra scelto per raccontare qualcosa.

Gli ambienti sono ampi, ariosi, dominati dalla luce naturale che entra generosa dalle grandi finestre e accompagna una palette di colori neutri, capace di trasmettere calma e armonia.

La casa di Caterina Balivo è un angolo di paradiso

Il cuore della casa è senza dubbio la zona living, pensata come uno spazio da vivere davvero, non solo da mostrare. Qui convivono design contemporaneo e dettagli originali, come una libreria-scultura dal forte impatto visivo che rompe la linearità dell’ambiente. I mobili, pochi ma ben studiati, contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente senza risultare mai eccessivi.

È un equilibrio sottile tra estetica e funzionalità, dove nulla sembra lasciato al caso.

Non meno importante è la cucina, che riflette un lato più intimo e familiare della conduttrice. È qui che Caterina ama trascorrere momenti quotidiani con i figli, tra colazioni lente e preparazioni casalinghe. Un angolo raccolto, pensato per la condivisione, che contrasta piacevolmente con l’ampiezza degli altri spazi.

Una divisione strategica tra zona living e notte

La zona notte, invece, racconta un bisogno di tranquillità. Toni delicati, dettagli floreali e una grande finestra panoramica trasformano la camera in un luogo sospeso, lontano dal caos cittadino. Al risveglio, lo sguardo si apre sui tetti di Roma, regalando una scenografia naturale che cambia ogni giorno.

A completare l’atmosfera, il bagno dal gusto retrò e una terrazza che diventa protagonista nelle giornate di sole. È proprio lì che la Balivo si concede pause rigeneranti, lontana dalle telecamere.

Dietro questo progetto abitativo, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe anche lo zampino della sorella, professionista nel mondo dell’architettura e del design. Un contributo che si percepisce nella coerenza degli spazi e nella cura dei dettagli.

Più che una semplice casa, quella di Caterina Balivo appare come uno specchio fedele della sua personalità: elegante ma concreta, luminosa ma mai ostentata, costruita attorno alla famiglia e ai piccoli momenti di ogni giorno.