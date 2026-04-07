La casa di Al Bano è grande quanto un paese: la tenuta da sogno con piscine, chiesa e campi da tennis

C’è un luogo in Puglia dove la musica incontra la terra, e dove la storia personale di Al Bano Carrisi prende forma tra vigneti, ulivi e architetture pensate su misura. Non è solo una residenza, ma un vero universo costruito nel tempo, nato da un’intuizione e trasformato in una realtà che oggi attira curiosi, turisti e appassionati.

Tutto ha origine alla fine degli anni Sessanta, quando il cantante decide di investire in un terreno nelle campagne di Cellino San Marco. All’epoca si trattava di una zona priva di servizi essenziali, lontana da qualsiasi comfort moderno. Eppure, proprio da quella condizione iniziale prende vita un progetto ambizioso, costruito passo dopo passo. Non un semplice investimento immobiliare, ma una sfida personale, affrontata con determinazione e sostenuta anche dall’entusiasmo della sua storica compagna Romina Power.

Dove vive Al Bano

Col tempo, quella che era una costruzione isolata si è trasformata in un complesso articolato, dove ogni elemento racconta un pezzo della visione dell’artista. La struttura principale, progettata direttamente da Al Bano, riflette un gusto autentico, legato ai materiali del territorio e a un’idea di accoglienza familiare. Non è raro, infatti, che la tenuta diventi punto d’incontro per figli, nipoti e amici, mantenendo intatto il suo ruolo di casa prima ancora che di attrazione.

Ma ciò che rende questo luogo davvero particolare è la sua evoluzione. Oggi la tenuta è molto più di una dimora privata: è un centro che unisce ospitalità, ristorazione e produzione agricola. Tra camere per gli ospiti, spazi dedicati al benessere e ambienti pensati per la musica, emerge una realtà capace di coniugare lifestyle e tradizione. La presenza di una cantina storica, attiva sin dagli anni Settanta, testimonia una passione che nel tempo si è trasformata in un vero progetto imprenditoriale.

Perché è così importante per il cantante

Proprio il vino rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro. L’espansione della produzione e i nuovi investimenti dimostrano la volontà di crescere ancora, puntando su qualità e identità territoriale. L’obiettivo, secondo alcune indiscrezioni, è quello di portare il marchio sempre più lontano, rafforzando il legame tra il nome di Al Bano e l’eccellenza enologica italiana.

In questo angolo di Puglia, dunque, non si racconta solo la carriera di un artista, ma una filosofia di vita: quella di chi ha scelto di restare legato alle proprie radici, trasformando un sogno personale in un progetto concreto e duraturo.