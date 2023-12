Debutterà lunedì prossimo, 18 dicembre, su Rai 3, alle ore 15:25, La biblioteca dei sentimenti. Il programma, condotto da Maurizio De Giovanni e Greta Mauro, occuperà per quindici puntate lo spazio attualmente coperto da Il palio d’Italia di Angela Rafanelli.

Annunciato in sede di presentazione dei palinsesti come il ritorno di un format storico, Per un pugno di libri, seppure in una chiave rivisitata, in realtà pare che non sarà così. A partire dal diverso titolo, La biblioteca dei sentimenti proporrà una struttura differente rispetto a quella che si associa al programma.

La trasmissione, infatti, viene presentata come “confronto tra millenial, conduttori e tre illustri ospiti per ogni puntata“. I temi e gli argomenti di ciascuno dei quindici appuntamenti saranno legati alla sfera dei sentimenti. Il compito di Maurizio De Giovanni e Greta Mauro sarà quello di stimolare i giovani sulle idee e gli argomenti di un’opera letteraria che più hanno a che fare con la contemporaneità.

Non è chiaro se, come annunciato a luglio, saranno ancora coinvolte scolaresche provenienti da tutt’Italia per sfidarsi tra loro in una vera e propria gara. Di certo per Maurizio De Giovanni, già sceneggiatore di diverse fiction tratte dai suoi romanzi, è una prova inedita nei panni di conduttore. Al suo fianco conterà sul sostegno di Greta Mauro, impegnata da due stagioni nella stessa fascia oraria con la conduzione di Top – Tutto quanto fa tendenza (su Rai 2, il sabato pomeriggio).

Oggi a presentare il programma alla stampa saranno proprio loro, insieme al direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone. La presentazione avrà luogo nella sede Rai di Napoli, dove si registra il programma. Sarà, dunque, presente anche Antonio Parlati, direttore del Centro di produzione tv Rai di Napoli. La conferenza stampa avrà inizio alle 10:00 e TvBlog la seguirà in diretta con un imperdibile liveblogging.