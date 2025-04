La bellezza di The Voice Senior nella tv dell’apparenza: Antonella Clerici e i suoi “talenti senza tempo”

The Voice Senior va avanti ormai da tempo ed è diventato negli anni uno dei programmi più visti del piccolo schermo. Lo è soprattutto perché, al timone, c’è una vera “comandante“. Antonella Clerici non è solo un punto di riferimento per il panorama televisivo, ma è soprattutto colei che ha fatto della televisione un posto in cui stare bene, in cui sentirsi a casa e parte integrante di una famiglia. Lo ha fatto con diversi progetti, nati come piccole barche e trasformate – anno dopo anno – in grosse navi da salpare ogni giorno. Iniziando con la Prova del Cuoco e finendo con È Sempre Mezzogiorno, non ha mai perso di vista un importante obiettivo, cioè quello della spontaneità e della genuinità che diventa spesso casa.

Un esempio di questo suo “essere costantemente parte di noi” lo si ha anche con The Voice Senior (o Kids), un programma che ha saputo darci una lezione importantissima, se non essenziale. Poche puntate, ma con un’intensità senza precedenti. Il mondo della tv è diventato un posto migliore con questo prodotto, che va ben oltre il semplice bel canto, ma che si basa soprattutto sul valore del tempo e, perché no, di un talento che non ha la forza di morire.

Qual è il ruolo di The Voice Senior in tv

Il mondo in cui viviamo ogni giorno lo sa benissimo, così come quella quotidianità che spesso ci porta caos nella vita e mai un attimo di silenzio. Lo sa benissimo che a volte siamo costretti ad essere incasellati in una realtà che non amiamo, e che diventa sempre più stretta. A volte non ci entriamo nemmeno, allora facciamo di tutto per poter essere noi stessi e per mostrare – ancora una volta – il talento che negli anni abbiamo assopito. A fare da sfondo a tutto questo c’è la tv, che negli ultimi anni pare essere diventata un posto “per eccellenti” oppure per coloro che hanno capito di poter contare sull’esteriorità e su quell’apparenza che ci diventa spesso – anch’essa – molto stretta. Per fortuna, esistono prodotti che – raramente – sono in grado di tirare fuori quella parte fanciullesca di noi, una parte che negli anni era rimasta assopita e che è spesso chiamata con un solo nome: “Talento“.

Uno dei primi a farlo – in una tv fatta spesso di artificio e di momenti fugaci – è stato proprio The Voice Senior, che più di tutti ha dato una lezione importantissima a chi ha pensato – almeno una volta – di diventare grande, tralasciando per sempre i sogni di bambino. I protagonisti sono d’altronde bambini cresciuti, che hanno avuto il coraggio di ritirare fuori quei pensieri fanciulleschi che li hanno resi così forti e di mostrarsi per quelli che sono. Il talent di Antonella Clerici non è infatti solo un programma artistico, ma è soprattutto un modo di insegnarci che si può essere bambini a qualsiasi età, e che si può sognare nonostante il tempo che passa. Che dovremmo abbandonare – anche solo per un po’ – l’artificio che la società ci ha imposto sin da subito e tuffarci in un posto ancora più magico.

Dagli esordi all’ultima finalissima: la storia di The Voice Senior

Ad essere sinceri, non si poteva pensare persona migliore per capitanare una “nave” così grande e così importante, proprio per questo modo di Antonella Clerici di interagire con il pubblico e per quella fiammella speciale che ha sempre avuto dentro, e che con gli anni si è trasformata in fuoco, non riducendosi mai e trasformandosi in continuazione. Del resto, The Voice Senior ha una storia molto più grande e un passato “delicato” che non tutti conoscono. La prima puntata del talent Rai venne infatti mandata in onda proprio in epoca Covid, precisamente nel mese di novembre 2020. Durante la prima presentazione in conferenza stampa, Stefano Coletta – che all’epoca era il direttore di Rai 1 – disse: “Il programma darà la scena a chi non ha tanta voce in capitolo, alle categorie più fragili in questi tempi di Covid“.

Con il tempo, i concorrenti che vi hanno partecipato hanno però dimostrato che – di fragili – non hanno proprio nulla, anche perché la loro forza è stata la vera protagonista del format. Da quel momento ci sono state molte altre edizioni, e anche quest’ultima sta per volgere al termine, tanto che il prossimo 11 aprile 2025 ci sarà la tanto attesa finale. A scegliere il fortunato vincitore saranno i coach Arisa, Loredana Berté, Clementino e Gigi D’Alessio che negli anni hanno supportato la Clerici in questa avventura e che hanno messo a disposizione dei partecipanti la loro carriera e la loro vita fatta di esperienza ma soprattutto di musica e bellezza.