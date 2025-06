La regista Valeria Golino, la protagonista Tecla Insolia e il resto del cast presentano la nuova serie in onda su Sky e NOW da venerdì 28 febbraio

L’Arte della Gioia, Valeria Golino e il cast presentano la serie: “Il fatto che l’Italia sia ancora indietro su certi temi ci dà più libertà, in Francia non l’hanno voluta”

-SEGUI IL LIVEBLOGGING DELLA CONFERENZA STAMPA DE L’ARTE DELLA GIOIA!-

L’Arte della Gioia è la prossima serie tv con cui Sky proverà a catturare l’attenzione dei suoi telespettatori: per presentarla al pubblico, oggi, lunedì 24 febbraio 2025, alle 12:00, si tiene una conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging. Location scelta il Cinema Barberini a Roma, dove cast artistico, tecnico e produttori racconteranno questa nuova miniserie, che segna il debutto alla regia di Valeria Golino, anche co-sceneggiatrice dei sei episodi che debutteranno su Sky e in streaming su NOW a partire da venerdì 28 febbraio.

Propio Golino è attesa per parlare di questo progetto, insieme al cast che include Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino e Jasmine Trinca, gli sceneggiatori Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo e i produttori di Sky Studios e Viola Prestieri, produttrice di Ht Film.

Trasposizione televisiva dell’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane fino a raggiungere il successo all’estero, L’Arte della Gioia racconta la drammatica e avventurosa vita della protagonista Modesta (Insolia): nata il primo gennaio del 1900 da una povera famiglia della Sicilia rurale, fin dall’infanzia ricerca la felicità senza soccombere ai condizionamenti della società.

Dopo un tragico incidente che la strappa alla sua famiglia, viene accolta in un convento dove, grazie alla sua intelligenza e caparbietà, diventa la protetta della Madre Superiora. Successivamente approda alla villa della Principessa Brandiforti (Brui Tedeschi), dove si renderà indispensabile acquistando sempre maggiore potere a palazzo. Questo incessante movimento di emancipazione si accompagna ad un percorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a scoprire e rivendicare il diritto al piacere e alla felicità.