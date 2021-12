Kalipè – A passo d’uomo è un programma di divulgazione scientifica, ideato e condotto da Massimiliano Ossini, in onda su Rai 2.

In questi cinque appuntamenti, Massimiliano Ossini esplorerà il pianeta e l’ambiente (ma anche la tecnologia, l’agricoltura, la solidarietà e il sociale) con servizi e reportage originali, provenienti dall’Italia e dal mondo, e con interviste ad esperti e a personaggi del mondo dello spettacolo.

Ogni puntata si svilupperà attorno ad un tema che verrà riassunto con il titolo di una canzone famosa.

Il programma andrà in onda dallo studio più alto del mondo, lo Skyway Monte Bianco.

Kalipè – A passo d’uomo: quando va in onda

Il programma condotto da Massimiliano Ossini andrà in onda da mercoledì 29 dicembre 2021, in prima serata, su Rai 2, ogni mercoledì, per cinque settimane.

Il programma andrà in onda anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivederlo anche dopo la messa in onda.

Kalipè – A passo d’uomo: anticipazioni puntate

Come anticipato da TvBlog, le puntate della prima edizione saranno 5.

Prima Puntata: 29 dicembre 2021

Il titolo della prima puntata sarà La Cura, come la celebre canzone di Franco Battiato che sarà eseguita da Nek, uno degli ospiti della prima puntata. Il cantante parlerà anche della sua attenzione nei riguardi dell’ecologia.

Il viaggio proseguirà verso il deserto di Tabernas, in Spagna, utilizzato come set da molti registi, tra i quali Sergio Leone, che verrà ricordato con le musiche di Ennio Morricone. Si parlerà anche di come il deserto stia avanzando in Europa.

Con il glaciologo Roberto Colucci, si parlerà di come il clima sta cambiando nel mondo e come i ghiacciai stiano soffrendo. Massimiliano Ossini è andato in Islanda per verificare lo stato del ghiacciaio più grande d’Europa, il Vatnajokull.

In Toscana, invece, il conduttore incontrerà Sting e la moglie Trudie, che parleranno della loro passione per l’agricoltura e la salvaguardia dell’ambiente. Prendendo spunto dalla canzone Message in the bottle, Massimiliano Ossini chiederà agli ospiti di scrivere un messaggio, una sorta di SOS per il pianeta, che verrà inserito in una bottiglia che verrà, poi, custodita in una grotta del Monte Bianco.

Infine, il conduttore andrà alle Maldive, con l’Università Bicocca di Milano, per parlare di un centro di ricerca tutto italiano che ha sviluppato un metodo per riprodurre il corallo, in molte zone a rischio estinzione.