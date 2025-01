Jessica Morlacchi ha lasciato la Casa del Grande Fratello. Con questa decisione si è conclusa la querelle attorno a cui è ruotata tutta la ventunesima puntata di questa edizione del reality. In tutta la prima parte della serata, infatti, si sono affrontate le due liti verificatesi negli ultimi giorni. Entrambe avevano come protagonista Helena Prestes, con due comprimarie però diverse.

Nel primo caso si trattava di Ilaria Galassi. Le due erano quasi giunte alle mani quando Galassi aveva cercato di affrontare con Prestes le motivazioni che aveva dato nel nominarla, tirando in ballo la conversazione che aveva avuto con il figlio durante una sorpresa.

Nel secondo caso invece ad avere avuto un alterco con Helena è stata Jessica Morlacchi. Dopo le provocazioni di Morlacchi, in seguito a un gesto di Prestes, la concorrente di origini brasiliane ha cercato di gettare dell’acqua sull’altra inquilina. Il gesto di stizza finale di Prestes è stato il lancio del bollitore, non scagliato però contro Morlacchi.

Il Grande Fratello, dopo aver sviscerato entrambi i casi, ha deciso di equiparare sostanzialmente le tre situazioni, decidendo di rimettere al pubblico da casa la decisione su come comportarsi con le tre concorrenti. La decisione non è stata accettata da Morlacchi che non voleva essere associata e paragonata ai comportamenti adottati da Prestes.

“Non posso essere messa sullo stesso piano: è questo che mi mette il fuoco in testa. Non è il televoto, è l’essere messa sullo stesso piano. Io a 37 anni , dopo quello che ho passato, dopo quello che ho superato e per la mia famiglia, non me lo posso permettere” ha sostenuto Jessica Morlacchi. “Ti sei permessa di peggio” ha ribattuto in studio Beatrice Luzzi, che già prima aveva cercato di far comprendere alla concorrente la gravità delle proprie parole.

Ilaria Galassi e Helena Prestes sono state dunque nominate d’ufficio per il televoto che produrrà una nuova eliminazione.

La serata si era aperta con l’ingresso di Alfonso Signorini nella Casa. “Sono molto dispiaciuto perché a me non piace fare il maestrino. Quello che ho visto è stato tutto fuorché dignitoso. La brutta figura l’avete fatta un po’ tutti perché avete lasciato che tutto degenerasse. Qualcuno è intervenuto a fermare delle aggressioni fisiche, ma questo non basta. Ai provini vi ho chiesto di portare nella Casa voi stessi: ciascuno di voi ci ha convinto, ma quello che abbiamo visto là non è quello che abbiamo visti in questi giorni. Questa sera volevo guardarvi in faccia a uno a uno perché siete tutti coinvolti in questo. Voglio verità: cercate di argomentare con verità, riconoscendo i vostri errori e i vostri limiti. Non si doveva arrivare a questo punto di ingestibilità, di non dignità” aveva spiegato il conduttore.