Jasmine Carrisi si è fidanzata, Albano lo scopre in diretta: la reazione del cantante

Albano Carrisi è legatissimo a tutti i suoi figli e con Jasmine, nata dall’amore con Loredana Lecciso, condivide anche la passione per la musica. Oltre ad aver cantato più volte insieme e ad aver partecipato, anche come giudici, a The Voice, Jasmine e Albano Carrisi sono soliti anche rilasciare interviste insieme durante le quali ripercorrono i momenti più importanti della loro vita lasciandosi andare anche a dichiarazioni inaspettate.

Ed è quanto avvenuto nell’ultima intervista che padre e figlia hanno rilasciato ai microfoni di Silvia Toffanin. Nello studio di Verissimo, tra una domanda e l’altra, la conduttrice ha indagato anche sulla vita sentimentale della bellissima Jasmine la cui risposta ha spiazzato papà Albano che ha così scoperto in tv che nella vita della figlia, attualmente, c’è un fidanzato di cui non sapeva nulla.

Chi è il fidanzato di Jasmine Carrisi e la reazione di papà Albano

Quella che sembrava una tranquilla intervista si è trasformata in una sorpresa per Albano che non si aspettava affatto che la figlia Jasmine, rispondendo ad una domanda sulla vita sentimentale, rispondesse di avere il cuore occupato. Tutto è accaduto quando Jasmine che, pur essendo legatissima alla Puglia ha scelto di trasferirsi a Milano per concludere gli studi e provare a realizzare il sogno di vivere di musica, ha risposto senza alcun problema a tutte le domande di Silvia Toffanin, comprese quelle sull’amore.

“Da qualche mese ho il cuore occupato”, ha ammesso Jasmine. “Io le cose le so sempre dopo, mai prima. Non me l’ha presentato”, è stata la risposta secca del padre che non ha nascosto di non sapere assolutamente nulla di tale novità.

Jasmine, così, ha svelato che il fidanzato ha 23 anni ed è di Milano. “E’ più piccolo di te? Pure! Gli devi fare da mamma. Voglio conoscerlo e poi faremo i conti”, ha esclamato ridendo il cantante. Jasmine, però, non è rimasta in silenzio e ha risposto con una provocazione: “Tra te e mamma ci sono trent’anni di differenza” e la replica del leone di Cellino San Marco non si è fatta attendere – “E’ una questione di energie. Quando ho incontrato tua madre sembrava una vecchiarella, l’ho aiutata a vivere”.

Dopo il botta e risposta con la figlia, Albano ha spiegato che se c’è amore, non avrà nulla da ridire. Poi, rivolgendosi al fidanzato della figlia attraverso le telecamere di Verissimo, ha concluso così: “Ti voglio conoscere e poi faremo i conti. Non è una minaccia, è la realtà. Lui deve conoscere me e io devo conoscere lui. Magari come cantante gli faccio schifo”.