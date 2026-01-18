Iva Zanicchi, dove vive: la villa di lusso in Brianza immersa nel verde

Originaria dell’Emilia Romagna, precisamente di Ligonchio che le ha dato il soprannome dell’aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi, considerata una delle voci più belle e potenti della musica italiana, ha scelto di vivere in Lombardia. L’artista che, nel corso della sua carriera è stata anche attrice e conduttrice, ha scelto come base in cui vivere la Brianza lontano dal traffico cittadino non lontano da Milano e da Arcore. Immersa nel verde si trova così la sua splendida villa in cui ama rilassarsi, scrivere, cantare ma anche cucinare.

La cucina, infatti, rappresenta una grande passione per Iva Zanicchi che, spesso, sui social, pubblica anche i video delle sue ricette. Proprio la cucina rappresenta così il punto centrale della sua splendida villa in cui non manca lo spazio per accogliere parenti e amici e per organizzare anche pranzi e cene all’ultimo minuto.

Com’è arredata la villa di lusso di Iva Zanicchi in Brianza

Iva Zanicchi vive in una villa su più livelli in Brianza circondata da un immenso giardino di cui l’artista si prende cura personalmente. La casa ha ambienti molto grandi in cui Iva Zanicchi si mostra spesso condividendo contenuti sui social. Uno degli ambienti preferiti della cantante è la cucina in cui spiccano piastrelle di maiolica bianche e blu.

Non mancano accessori di vario tipo che la Zanicchi utilizza per preparare i suoi deliziosi piatti. Insieme alla sala da pranzo, la cucina ha un aspetto rustico in cui spicca soprattutto un grande tavolo di legno. L’elemento centrale dalla casa è l’ampio salone arredato con il pianoforte, una serie di divani damaschati in rosso e oro e diversi mobili antichi.

La casa, inoltre, è molto luminosa grazie a delle grandi vetrate che permettono l’ingresso della luce. Una grande terrazza, invece, affaccia direttamente sul giardino dove la cantante ama fare giardinaggio occupandosi personalmente degli alberi e delle piante presenti come mostrano i diversi video pubblicati sul suo profilo Instagram.

La casa rispecchia la forte personalità della cantante che ha creato in Brianza il suo rifugio confortevole lontano da tutto e da tutti. Quando non lavora, infatti, ama trascorrere il suo tempo a casa, insieme alla figlia Michela e alle sue cagnolone Lilli e Bris. È una dimora che concilia il lusso di una villa signorile con il fascino di una casa vissuta.

In ogni angolo della casa si respira il fascino dell’artista che, in quella villa, ha vissuto con lo storico compagno Fausto Pinna, scomparso ad agosto del 2024.