Italia’s Got Talent, anticipazioni seconda puntata 3 febbraio 2021

Va in onda stasera alle 21.30 su Tv8 e Sky Uno la seconda puntata di Italia’s Got Talent, il talent show condotto da Lodovica Comello con la giuria formata da Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastanich e Federica Pellegrini.

Nel corso della prima puntata proprio l’ex discografica ha talmente apprezzato l’esibizione delle ballerine Black Widow da mandarle direttamente in finale premendo il golden buzz. Si tratta di un gruppo di danzatrici di Camporosso, in provincia di Imperia, che aveva portato sul palco una performance rivisitando in chiave contemporanea la danza tradizionale cinese delle 100 mani.

In chiusura di puntata, Lodovica Comello con il pretesto di un’intervista per il programma ha invece comunicato al 28enne equilibrista Christian Stoinev e al suo irresistibile chihuahua Percy lo stesso destino delle Black Widow. Il performer tuttavia non è particolarmente nuovo alla trasmissione: aveva partecipato già alla seconda e alla nona edizione di Americas’s Got Talent. Proprio Oltreoceano alla seconda occasione nel 2014 si piazza tra i primi dodici, naturalmente con un altro cane che allora si chiamava Scooby.

La sua esibizione si è rivelata indiscutibilmente la più interessante di una prima puntata non particolarmente avvincente (qui la recensione), con il fido Percy che sulla schiena dell’artista cercava di imitare tutti i suoi movimenti in acrobazia.

Ma cosa vedremo nel secondo atto di stasera? Il menu prevede una 19enne che metterà a confronto alcuni modi di dire della lingua napoletana e inglese, il numero di trapezio di una acrobata aerea, una “pianta umana” e un paio di numeri di ballo, oltre a una particolare esibizione sulle note della musica popolare tedesca.

La prima puntata di Italia’s Got Talent ha conquistato al debutto 1.186.000 telespettatori con il 5% di share, mentre in simulcast su Sky Uno 301.000 telespettatori e l’1.3% di share. Un dato leggermente al ribasso, se si considera che nel 2020 invece il programma aveva totalizzato 1.367.000 telespettatori con il 5.9%, con la versione pay che ne conquistò 247.000 e l’1.1% di share.