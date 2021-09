Italia’s Got Talent, Elio nuovo giudice

Elio nuovo giudice di Italia’s Got Talent 2022: questa la news che arriva da Sky Uno in vista dell’inizio delle audizioni, anche se la nuova stagione arriverà in tv solo nel gennaio 2022 e a quanto pare non subito su Tv8. Elio ritrova al suo fianco Mara Maionchi, con cui ha condiviso l’esperienza di X Factor, Federica Pellegrini e Frank Matano. A lasciare il bancone è Joe Bastianich, sempre più preso dalla sua musica e da altri progetti anche con Sky, come fatto intendere da Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia,

Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria

dichiara Elio giusto per chiarire subito le ‘regole del gioco’. Alla conduzione per il sesto anno consecutivo Lodovica Comello, che continuerà a fare capolino dalle quinte e poi sul palco nelle fasi finali del programma.

Come accennato, la nuova edizione di Italia’s Got Talent – la dodicesima dal suo debutto su Mediaset, la sesta su Sky – inizia a prendere forma e a ottobre – quindi tra pochi giorni – inizieranno le Audizioni in quel di Cinecittà. IGT andrà in onda su Sky Uno e Now nel prossimo gennaio e non in chiaro su Tv8 quest’anno: una scelta strategica, come spiega Antonella d’Errico, che punta a riservare agli abbonati Sky i programmi più forti e identitari (X Factor, MasterChef Italia e il nuovo Pechino Express), lasciando a Tv8 nuovi format ‘esclusivi’:

“Italia’s Got Talent è tra i flagship show più distintivi e coerenti con la nostra offerta di intrattenimento Sky e come tale affiancherà i nostri titoli più identitari come X Factor, MasterChef Italia e il neo arrivato Pechino Express, solo per citarne alcuni. Una ridefinizione della nostra strategia editoriale che punterà alla soddisfazione degli abbonati con i grandi show in pay tv, mentre nuovi format e l’ingresso di nuovi volti accendono la programmazione free to air di TV8”

si legge nella nota stampa che annuncia l’arrivo di Elio e il nuovo cantiere IGT. E siamo contenti di rivedere Elio nei panni del giudice, ancor di più di averlo accanto a Mara Maionchi; con Frank Matano, poi, l’effetto LOL (per citare altri format e altre piattaforme) è inevitabile.