Italian Tourism Awards, Gabriella Carlucci torna in tv per celebrare il meglio del turismo italiano

Gli Italian Tourism Awards su Rai 2 hanno celebrato le eccellenze del turismo italiano tra numeri record, sostenibilità e il ritorno in tv di Gabriella Carlucci.

Il turismo italiano torna protagonista, tra numeri record, nuove professionalità e una visione sempre più internazionale. A celebrarlo è stata la sesta edizione degli Italian Tourism Awards, andata in onda martedì 16 dicembre in seconda serata su Rai 2, un evento che ha acceso i riflettori sulle eccellenze del settore travel e hospitality e segnato il ritorno sul piccolo schermo di Gabriella Carlucci.

Registrata nella suggestiva cornice del salone delle feste del The St. Regis Rome, nel cuore della Capitale, la cerimonia – ideata da Deborah Garlando, Ceo di MHR – ha premiato il talento e l’innovazione di un comparto in costante crescita. In concorso 15 categorie, oltre 300 candidature e 45 finalisti in lizza per aggiudicarsi l’ambito riconoscimento, rappresentato simbolicamente dal microfono degli Italian Tourism Awards.

I premi consegnati

Un progetto sposato con convinzione da Gabriella Carlucci, che ha scelto di tornare in TV proprio per raccontare la magia del turismo italiano, guidando la serata con la sua consueta eleganza e disinvoltura. Una presenza che il pubblico non aveva dimenticato, dagli anni dei grandi successi televisivi: dal Festival di Sanremo (1988 e 1990) a Cocco su Rai 2 e Buona Domenica su Canale 5.

La maratona televisiva per la consegna dei premi – firmata dal regista e autore Luca Alcini, con la partnership tecnica di The Arena Srl – ha visto al lavoro una squadra collaudata composta anche da Paolo Garlando, esperto di eventi e marketing territoriale, e Antonio Nasca, direttore di produzione.

Sul palco si sono alternati premiati e personalità istituzionali. Tra gli interventi più significativi quello dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che ha sottolineato il ruolo strategico del turismo per l’economia cittadina: «È un piacere celebrare i tantissimi professionisti che lavorano in questo settore, che deve essere sempre più un’industria capace di generare occupazione qualificata e ben retribuita. Il turismo è una scienza esatta e non va gestito in modo casuale. Non a caso stiamo battendo ogni record: nel 2025 supereremo il primato delle 51,4 milioni di presenze del 2024. Da gennaio a ottobre abbiamo registrato 44,1 milioni di presenze, con un incremento superiore al 3 per cento».

Numeri mai raggiunti prima che confermano il primato dell’Italia nel panorama europeo del turismo estivo 2025, con 16,79 milioni di arrivi e oltre 59 milioni di presenze, per una permanenza media di circa 3,5 notti.

A ribadire il senso profondo del premio è stata l’ideatrice Deborah Garlando: «Competenze e creatività, unite a passione e impegno, rendono destinazioni, cultura e storia dei luoghi un viaggio incantevole. Era necessario creare uno spazio riconosciuto per promuovere i valori del turismo italiano e celebrare le sue eccellenze, con particolare attenzione alla sostenibilità e al green».

Un percorso costruito negli anni insieme a Palmiro Noschese, presidente della giuria, che prima di svelare le 15 terne finaliste ha rivolto un messaggio ai più giovani: «Il turismo permette di coronare un sogno e di costruire una carriera, come in tutti gli altri settori. Ai ragazzi che vogliono intraprendere studi alberghieri dico che questo è un mondo capace di cambiare la vita delle persone e, talvolta, anche le regole del sistema».

Nel corso della serata, raccontata anche da Rai Isoradio con la direzione di Alessandra Ferraro, Gabriella Carlucci – ambasciatrice del premio all’estero – ha annunciato l’impegno a creare un ponte con Los Angeles, per promuovere le eccellenze italiane sul mercato americano e internazionale.

Sul palco è intervenuta anche la Ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha sottolineato la valenza trasversale dell’iniziativa: «The Night of Excellence celebra talento, creatività e professionalità. È grazie a chi lavora ogni giorno in questo settore se l’Italia resta una delle destinazioni più amate al mondo».

Per Trenitalia S.p.A. è intervenuto Francesco Cacciapuoti, evidenziando la nomination nella categoria Trasporti e Mobilità: «La nostra missione è unire il Paese attraverso un sistema di mobilità accessibile, capillare e multimodale, garantendo ogni giorno qualità, servizi e comfort».

Le categorie in gara hanno spaziato dalle Destinazioni italiane agli Hotel, dal Turismo sostenibile all’Innovazione, passando per Grandi Eventi, Media e Racconti di Viaggio, Manager dell’anno e Donna del Turismo – Premio Elena David.

Tra i vincitori di questa edizione figurano le Cinque Terre – Regione Liguria, Carmela Colaiacovo (A.D. Tourist SpA e Presidente Il Sole 24 Ore), il Concorso Ippico Internazionale di Roma, Dante per i Borghi di Massimiliano Finazzer Flory, il Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane Tommaso Tanzilli, il TWIGA di Milano e Frecciarossa.

Una serata che ha raccontato non solo i numeri, ma soprattutto l’anima di un settore che continua a trasformare sogni in realtà, rendendo il turismo una vera magia tutta italiana