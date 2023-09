Dopo aver vinto entrambi i match della seconda fase, rispettivamente contro Serbia e Porto Rico, la nazionale azzurra di basket allenata da Gianmarco Pozzecco si è qualificata ai quarti di finale di un mondiale dopo ben 25 anni.

Ai quarti della 19esima edizione del FIBA Basketball World Cup, l’Italia affronterà la nazionale più forte per antonomasia ossia gli USA. Il match avrà inizio alle ore 14:40 e si giocherà alla Mall of Asia Arena di Manila, nelle Filippine.

La sfida con gli Stati Uniti sarà anche la sfida con Paolo Banchero, il cestista italo-statunitense degli Orlando Magic che è stato vicino ad indossare la maglia azzurra ma che alla fine ha scelto, non senza scaturire qualche polemica, di rappresentare la nazionale a stelle e strisce.

Gli USA, per la cronaca, sono reduci da una sconfitta contro la Lituania e hanno chiuso il Gruppo J al secondo posto.

Italia-USA, basket: dove vederla

Italia-USA sarà visibile sulla Rai, su Sky e su DAZN.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-USA andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 14:40 (collegamento alle ore 14:05). La telecronaca sarà a cura di Maurizio Fanelli, con il commento tecnico di Sandro De Pol. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Italia-USA andrà in onda anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 14:40. La telecronaca sarà a cura di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico di Davide Pessina. Il pre e il post-partita vedranno la partecipazione di Dalila Setti e Andrea Meneghin e andranno in onda su Sky Sport 24 e NOW.

Sky Sport trasmetterà tutti i quarti di finale del mondiale di basket 2023: stamattina, andrà in onda Lituania-Serbia (alle ore 10:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW) mentre domani, mercoledì 6 settembre, andranno in onda Germania-Lettonia (alle ore 10:45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW) e Canada-Slovenia (alle ore 14:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW).

Italia-USA, infine, sarà trasmessa in streaming anche da DAZN, sempre dalle ore 14:40. La telecronaca sarà a cura di Matteo Gandini, con il commento tecnico di Andrea Trinchieri.

Su DAZN sono visibili tutte le partite dei mondiali 2023 di basket, live e on demand.