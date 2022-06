Continua il tour de force della Nazionale di Roberto Mancini. Infatti, questa sera, martedì 7 giugno 2022, si giocherà Italia-Ungheria. Si tratta della seconda partita valida per la Nations League, competizione alla quale gli azzurri partecipano nel gruppo 3.

Italia-Ungheria sarà trasmessa in diretta esclusiva da Rai1 (sarà visibile in live streaming anche su RaiPlay) con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A bordocampo Tiziana Alla. Calcio di inizio alle ore 20.45 allo stadio Manuzzi-Orogel di Cesena.

A curare il commento nel pre e post partita sarà Alessandro Antinelli, in compagnia di Lele Adani, mentre le interviste saranno a cura di Andrea Riscassi. Il post partita in onda dalle 23.00 su Rai Sport +HD all’interno di Notte Azzurra sarà invece affidato a Cristina Caruso.

Per Roberto Mancini stasera, dunque, prosegue l’opera di ricostruzione della Nazionale dopo la mancata qualificazione al Mondiale che si giocherà tra novembre e dicembre in Qatar.

Anche contro l’Ungheria di Marco Rossi – sorprendentemente al comando del gruppo 3 di Nations League dopo il blitz contro l’Inghilterra – spazio a tanti giovani, Gnonto su tutti, dall’inizio o a gara in corso.

Ricordiamo che l’Italia sabato scorso ha pareggiato contro la Germania, con Lorenzo Pellegrini marcatore. Sabato prossimo gli azzurri – con diretta esclusiva sempre targata Rai1 – sfideranno l’Inghilterra a Whitmore Reans (Wolverhampton), mentre martedì 14 giugno ci sarà il nuovo duello, in trasferta, contro la Germania. A quel punto arriverà la pausa estiva per tutti, in attesa che a luglio inizino i ritiri pre-campionato e la stagione riprenda ufficialmente (la Serie A quest’anno inizierà prima, nel weekend del 12-14 agosto).

Per quanto riguarda la programmazione odierna di Sky legata alla Nations League, va segnalato che Italia-Ungheria sarà trasmessa in differita intorno all’una di notte su Sky Sport Uno, con telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Di seguito, invece, trovate tutte le altre partite in programma oggi:

ore 20.45, Germania-Inghilterra, Sky Sport Uno

telecronaca Federico Zancan – Diretta Gol Paolo Ciarravano

ore 20.45, Diretta Gol, Sky Sport Football

Finlandia-Montenegro telecronaca Marco Frisoli

Bosnia Erzegovina-Romania telecronaca Davide Polizzi

Lituania-Turchia telecronaca Dario Massara

Faroer-Lussemburgo telecronaca Luca Mastrorilli