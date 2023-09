Niente quinto posto per la nazionale azzurra di basket ancora impegnata nella FIBA Basketball World Cup 2023, la 19esima edizione del mondiale ormai giunta alle battute finali.

L’Italia allenata da Gianmarco Pozzecco, infatti, non è riuscita a superare l’ostacolo Lettonia che si giocherà, quindi, il quinto posto nella finale contro la Lituania. Per conquistare il settimo posto, gli azzurri dovranno vincere questa mattina contro la Slovenia. Il match si giocherà a partire dalle ore 10:45 alla Mall of Asia Arena di Manila, nelle Filippine.

Nelle edizioni passate del mondiale, gli azzurri si sono classificati al settimo posto nel 1963 e nel 1967 e, in caso di vittoria odierna, il settimo posto di quest’edizione sarebbe il risultato migliore conquistato dagli azzurri dal 1998, anno in cui l’Italia chiuse il mondiale al sesto posto. Dal ’98 in poi, infatti, sono arrivati solo un nono posto nel 2006 e un decimo posto nel 2019.

Italia-Slovenia sarà anche l’ultima partita di Gigi Datome che, come dichiarato a luglio, lascerà il basket giocato al termine di questo mondiale.

Italia-Slovenia, basket: dove vederla

Italia-Slovenia sarà visibile sulla Rai, su Sky e su DAZN.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Slovenia andrà in onda su Rai Sport a partire dalle ore 10:45 (collegamento alle ore 10:35). La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Italia-Slovenia andrà in onda anche su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Arena, e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 10:45. La telecronaca sarà a cura di Andrea Solaini, con il commento tecnico di Davide Pessina.

Domani, domenica 10 settembre, su Sky Sport andranno in onda anche le due finali, la finale per il terzo e quarto posto, Canada-Stati Uniti (alle ore 10.30 su Sky Sport Max e NOW), e la finale vera e propria, Serbia-Germania (alle ore 14.40 su Sky Sport Arena e NOW).

Italia-Slovenia, infine, sarà trasmessa in streaming anche da DAZN, sempre a partire dalle ore 10:45. La telecronaca sarà a cura di Matteo Gandini, con il commento tecnico di Andrea Trinchieri.

Su DAZN saranno visibili, in live streaming e on demand, anche le due finali.