Terminata la prima fase non senza qualche difficoltà, oggi, la nazionale azzurra di basket allenata da Gianmarco Pozzecco dà il via alla seconda fase della 19esima edizione della FIBA Basketball World Cup 2023, il campionato mondiale di pallacanestro, con la partita Italia-Serbia.

In questa seconda fase, l’Italia si trova nel Girone I insieme a Serbia, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Ogni nazionale giocherà due partite e non affronterà la nazionale che ha già affrontato nella prima fase. Gli azzurri, quindi, giocheranno solamente contro Serbia e Porto Rico.

Ogni nazionale, inoltre, porta nella seconda fase i punti già conquistati nella prima fase. La classifica attuale, quindi, vede Serbia e Repubblica Dominicana prime con 6 punti, seguite da Italia e Porto Rico con 5 punti.

Italia-Serbia si giocherà a partire dalle ore 10 all’Araneta Coliseum di Manila, nelle Filippine. Di seguito, i dettagli su come seguire il match in diretta tv.

Italia-Serbia, basket: dove vederla

Italia-Serbia sarà visibile sulla Rai, su Sky e su DAZN.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Serbia andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 10 (collegamento alle ore 9:50). La telecronaca, come di consueto, sarà a cura di Maurizio Fanelli, con il commento tecnico di Sandro De Pol. In studio, ci saranno Alessandro Tiberti e Stefano Michelini. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Italia-Serbia andrà in onda anche su Sky, precisamente su Sky Sport Summer, e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 10. La telecronaca, come di consueto, sarà a cura di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico di Davide Pessina. Il post partita andrà in onda alle ore 12:15 su Sky Sport 24 e NOW e vedrà la partecipazione di Francesco Bonfardeci e Andrea Meneghin.

Durante la giornata di oggi, inoltre, Sky Sport trametterà anche i match Spagna-Lettonia (alle ore 11.45 su Sky Sport Arena e NOW) e Slovenia-Australia (alle ore 14:10 su Sky Sport Arena e NOW).

Italia-Serbia, infine, sarà trasmessa in streaming anche su DAZN, sempre dalle ore 10. La telecronaca sarà a cura di Matteo Gandini, con il commento tecnico di Andrea Trinchieri.

Su DAZN sono disponibili tutte le partite dei mondiali 2023 di basket, in streaming live e on demand.