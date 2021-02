Questa sera, mercoledì 10 febbraio 2021, andrà in onda la terza puntata della sesta edizione targata Sky di Italia’s Got Talent, il talent show condotto da Lodovica Comello, con Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich nel ruolo di giudici.

Per quanto riguarda le esibizioni di questa terza serata di Audizioni, stasera assisteremo a una donna, proveniente dal Brasile, che ballerà a ritmo di samba e che metterà a dura prova il suo cuoio capelluto (!), due fidanzati, lui italiano e lei irlandese, costretti a stare lontani per due anni, che si esibiranno in un emozionante duetto canoro, uno stravagante omaggio ai Kiss da parte di un eccentrico pattinatore e una performance di un concorrente proveniente da Mirano, paese natale di Federica Pellegrini, che si cimenterà nel Sabrage, tecnica che consiste nell’aprire bottiglie di champagne con la sciabola.

E poi, vedremo un’esibizione di un cosplayer, nei panni di Clark Kent e di Superman, una performance “a più mani” al pianoforte, un’esibizione di ballo dedicata a Frida Kahlo, un personal trainer che si scatenerà sul palco con esercizi fisici massacranti (e che farà anche da giudice di una gara di flessioni tra Federica Pellegrini e Frank Matano) e una performance ispirata ai videogame anni ’80.

Infine, assisteremo ad un’esibizione di un ballerino autodidatta proveniente da Caserta, che coinvolgerà anche Joe Bastianich e Lodovica Comello, un’esibizione comica, un esperimento di trasmissione del pensiero e una performance di quattro Drag Queen che si ispireranno a Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé e Madonna.

L’appuntamento con Italia’s Got Talent è su TV8 e su Sky Uno, a partire dalle ore 21:20.

Ricordiamo che, fino ad ora, solo Mara Maionchi ha utilizzato il Golden Buzzer, scegliendo le Black Widow.

Al termine di ogni puntata, la giuria si riunirà per decidere il talento meritevole di accedere in finale. Nelle prime due puntate, Christian Stoinev, con il suo chihuahua Percy, e le Bello Sisters hanno ottenuto un posto tra i finalisti.