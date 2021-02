Arriva questa sera al quarto appuntamento Italia’s Got Talent, che avrà nella puntata odierna un ospite ben noto ai telespettatori di Tv8. Enrico Papi introdurrà, infatti, davanti al banco dei giurati, che vede schierati Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, un concorrente del tutto speciale di Guess My Talent, fornendo ai giudici alcuni indizi per indovinare il talento del suo assistito.

Ad aprire però la serata sarà un ragazzo di Verona, che si esibirà con una performance di magia, che avrà il potere di fare viaggiare il pubblico da casa nel tempo. Attesa poi un’esibizione di spaccate volanti e volteggi realizzata da un ragazzo tedesco, mentre il robot giocherellone Robidone interrogherà i giurati di Italia’s Got Talent su quale sia la destinazione di alcuni materiali di scarto.

Garantita anche l’alternanza generazionale con l’esibizione di ginnastica ritmica di una giovane tredicenne e quella musicale di una bambina, accompagnata al pianoforte della padre, sulle note di Bridge Over Troubled Water, esibizioni che si alterneranno alla lettura dei compimenti di una poetessa di ben settantasette anni. La musica tornerà anche nell’arte pizzaiola mostrata da un cuoco napoletano, che si esibirà a ritmo di musica, così come la giovane coppia di innamorati che con una coreografia tenterà di rappresentare l’emozione provata durante il loro primo bacio; infine anche Joe Bastianich si lascerà coinvolgere da un bassista, che porterà in scena un brano dalle sonorità blues.

Non mancheranno esibizioni spettacolari come quella che regalerà un uomo super muscoloso, nei panni di Acquaman, o quella di un arciere contorsionista, che lascerà a bocca aperta i giudici di Italia’s Got Talent. Un tema caldo di attualità negli ultimi mesi, come il movimento Blacks Live Metter e la lotta per l’affermazione di una maggior integrazione, sarà al centro di una performance di quattro amici, tre africani e un brasiliano.

I primi finalisti di Italia’s Got Talent

Hanno ottenuto un pass per la finale attraverso il Golden Buzzer usato rispettivamente da Mara Maionchi e Frank Matano, le Black Widow e Giustino. In finale ci saranno anche Cristina Stoinev, che si esibisce con il chihuahua Percy, le Bello Sisters e Laura Formenti, scelti come finalisti al termine di ciascuna puntata.