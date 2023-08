Questa mattina, domenica 27 agosto, torna la nazionale azzurra di basket con il secondo match della fase a girone del FIBA Basketball World Cup 2023, la diciannovesima edizione dei mondiali che si sta svolgendo in Giappone, Filippine e Indonesia. Dopo la vittoria un po’ sofferta contro l’Angola (67 – 81) nella partita d’esordio, stamattina l’Italia allenata da Gianmarco Pozzecco affronterà l’avversario più temibile del girone ossia la Repubblica Dominicana.

Nel Gruppo A, Italia e Repubblica Dominicana sono attualmente prime con due punti, seguite da Angola e Filippine, entrambe con un punto. Gli azzurri affronteranno la Repubblica Dominicana per la prima volta in un mondiale. Il match si disputerà all’Araneta Coliseum di Quezon City, nelle Filippine.

Di seguito, tutti i dettagli per seguire la partita in diretta.

Italia-Repubblica Dominicana, dove vederla?

Italia-Rep. Dominicana sarà disponibile sulla Rai, su Sky e su DAZN.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Repubblica Dominicana andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 10 (collegamento alle ore 9:50). La telecronaca sarà a cura di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Italia-Repubblica Dominicana andrà in onda anche su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Summer, e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 10. La telecronaca sarà a cura di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico di Davide Pessina.

Durante la giornata di oggi, Sky Sport trametterà anche i match Australia-Germania (alle ore 10:30 su Sky Sport Arena e NOW) e Francia-Lettonia (alle ore 15:30 su Sky Sport Arena e NOW).

Domani, lunedì 28 agosto 2023, invece, su Sky Sport andranno in onda i match Georgia-Slovenia (alle ore 13:30 su Sky Sport Arena e NOW), Grecia-Stati Uniti (alle ore 14:40 su Sky Sport Summer e NOW) e Brasile-Spagna (alle ore 15:30 su Sky Sport Arena e NOW).

Italia-Repubblica Dominicana, infine, sarà visibile anche su DAZN, sempre dalle ore 10. La telecronaca sarà a cura di Matteo Gandini, con il commento tecnico di Andrea Trinchieri.

DAZN trasmette tutte le partite dei mondiali 2023 di basket, sia in streaming live che on demand.