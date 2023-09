Dopo l’impresa contro la Serbia, guidata da una grande prestazione di Simone Fontecchio, la nazionale azzurra di basket punta i quarti di finale della 19esima edizione della FIBA Basketball World Cup 2023, il campionato mondiale che si sta giocando nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia.

Questa mattina, l’Italia allenata da Gianmarco Pozzecco giocherà la seconda e ultima partita della seconda fase del mondiale, contro la nazionale del Porto Rico. La situazione nel Gruppo I vede le quattro nazionali (Italia, Serbia, Porto Rico e Repubblica Dominicana) tutte a quota 7 punti. Con una vittoria contro i portoricani, gli azzurri si qualificherebbero ai quarti di finale che si giocheranno il 5 e il 6 settembre. L’Italia, prima del mondiale, ha già battuto il Porto Rico nell’amichevole giocatasi a Ravenna lo scorso 13 agosto.

Italia-Porto Rico si giocherà a partire dalle ore 10 all’Araneta Coliseum di Manila, nelle Filippine. Di seguito, tutti i dettagli su come seguire il match in diretta tv.

Italia-Porto Rico, basket: dove vederla

Italia-Porto Rico sarà visibile sulla Rai, su Sky e su DAZN.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Porto Rico andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 10 (collegamento alle ore 9:50). La telecronaca, come di consueto, sarà affidata a Maurizio Fanelli, con il commento tecnico di Sandro De Pol. In studio, ci saranno Alessandro Tiberti e Stefano Michelini. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Italia-Porto Rico andrà in onda anche su Sky, precisamente su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 10. La telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo, con il commento tecnico di Davide Pessina.

Italia-Porto Rico, infine, sarà trasmessa in streaming anche su DAZN, sempre dalle ore 10. La telecronaca, come di consueto, sarà a cura di Matteo Gandini, con il commento tecnico di Andrea Trinchieri.

Su DAZN sono visibili tutte le partite dei mondiali 2023 di basket, live e on demand.