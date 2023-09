Nonostante la sconfitta contro gli Stati Uniti che ha spento le speranze di raggiungere la semifinale di un mondiale, l’avventura della nazionale azzurra di basket nella FIBA Basketball World Cup 2023 non è ancora giunta al termine.

L’Italia, infatti, insieme a Lettonia, Lituania e Slovenia, si giocherà il quinto posto di questa diciannovesima edizione del mondiale. Le semifinali che decideranno le due nazionali che si giocheranno il quinto posto il prossimo 9 settembre sono Italia-Lettonia e Lituania-Slovenia. Le due nazionali perdenti, invece, sempre il 9 settembre, si incontreranno per giocarsi il settimo posto. Queste partite, oltre a decidere dal quinto all’ottavo posto, sono utili anche ai fini del ranking FIBA.

Gli azzurri, quindi, come già accennato, affronteranno la nazionale rivelazione di questo mondiale, la Lettonia, che ha perso ai quarti contro la Germania solamente per due punti. La partita si giocherà alla Mall of Asia Arena di Manila, nelle Filippine, a partire dalle ore 10:45.

Italia-Lettonia, basket: dove vederla

Italia-Lettonia sarà visibile sulla Rai, su Sky e su DAZN.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Lettonia andrà in onda su Rai Sport a partire dalle ore 10:45 (collegamento alle ore 10:30). La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Italia-Lettonia andrà in onda anche su Sky, precisamente su Sky Sport Uno, e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 10:45. La telecronaca sarà a cura di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico di Davide Pessina. Il post-partita vedrà la partecipazione di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna e andrà in onda su Sky Sport 24 e NOW.

Su Sky Sport, inoltre, domani, giovedì 7 settembre, andranno in onda le due semifinali del mondiale: Serbia-Canada (alle ore 10:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW) e Stati Uniti-Germania (alle ore 14:40 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW).

Italia-Lettonia, infine, sarà trasmessa in streaming anche da DAZN, sempre alle ore 10:45. La telecronaca sarà a cura di Matteo Gandini, con il commento tecnico di Andrea Trinchieri.

Su DAZN sono visibili tutte le partite dei mondiali 2023 di basket, live e on demand.