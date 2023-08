Partita da dentro o fuori per la nazionale azzurra di basket, attualmente impegnata nella fase a girone del FIBA Basketball World Cup 2023, la diciannovesima edizione del campionato mondiale che si sta svolgendo in Giappone, Filippine e Indonesia.

L’Italia, infatti, reduce dalla sconfitta contro la Repubblica Dominicana (87-82, il risultato finale), match segnato anche dall’espulsione del nostro allenatore Gianmarco Pozzecco, deve assolutamente vincere contro le Filippine se vuole andare avanti nel torneo e qualificarsi alla seconda fase.

Italia-Filippine, che si giocherà all’Araneta Coliseum di Quezon City, avrà inizio alle ore 14. Gli azzurri affrontano le Filippine per la terza volta nella loro storia, per quanto riguarda i mondiali, e i precedenti sono tutti a favore dell’Italia.

Italia-Filippine, basket: quando e dove vederla

Italia-Filippine sarà visibile sulla Rai, su Sky e su DAZN.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Filippine andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 14 (collegamento alle ore 13:50). La telecronaca, come di consueto, sarà a cura di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Italia-Filippine andrà in onda anche su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Summer, e sarà visibile anche in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 14. La telecronaca, come di consueto, sarà a cura di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico di Davide Pessina.

Durante la giornata di oggi, inoltre, Sky Sport trametterà anche il match Canada-Lettonia (alle ore 15.30 su Sky Sport Arena e NOW).

Domani, mercoledì 30 agosto 2023, invece, su Sky Sport andranno in onda i match Sud Sudan-Serbia (alle ore 10 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW) e Cina-Porto Rico (alle ore 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW).

Italia-Filippine, infine, sarà trasmessa anche su DAZN, sempre dalle ore 14. La telecronaca sarà a cura di Matteo Gandini, con la partecipazione di Andrea Trinchieri al commento tecnico.

Ricordiamo che su DAZN sono disponibili tutte le partite dei mondiali 2023 di basket, sia in streaming live che on demand.