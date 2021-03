Il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi, il reality show tornato in onda su Canale 5, da lunedì scorso.

Durante la diretta di ieri, infatti, al Visconte Guglielmotti, che era risultato il primo eliminato di quest’edizione dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci, era stata offerta una seconda possibilità di restare in gioco, prendendo il posto di Marco Maddaloni nella Parasite Island, la playa dove attualmente si trovano Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, giunti sull’Isola in qualità di “aspiranti naufraghi”, supportati, appunto, dal “Salvavita” Maddaloni, vincitore della scorsa edizione.

Decisamente deluso dall’esito del televoto (“Con grande dignità e con grande onore, lascio l’Isola”), il Visconte Ferdinando Guglielmotti, inizialmente, ha declinato la proposta, manifestando la volontà di lasciare il gioco in via definitiva.

Spinto dall’entusiasmo della conduttrice Ilary Blasi e del pubblico in studio, però, il Visconte si è lasciato convincere, accettando, quindi, di sfruttare questa seconda chance, almeno fino alla prossima puntata serale dell’Isola, che andrà in onda lunedì prossimo.

La voglia di rimettersi in gioco, però, si è esaurita nel giro di poche ore.

Come abbiamo visto nel daytime odierno dell’Isola andato in onda su Canale 5, infatti, il Visconte ha deciso di lasciare definitivamente il gioco, dichiarando di non avere proprio lo spirito adatto per proseguire l’avventura:

Ho deciso che è meglio che me ne vado stasera. Sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei in grado di continuare. Non sono dell’umore, né dello spirito di continuare ad essere in gioco. Mi dispiace davvero molto.

La possibilità, tra l’altro, di dover affrontare il maltempo non ha sicuramente alimentato la già scarsa voglia di rimanere sull’Isola:

Se rimango e mi becco il naufragio, davvero sbotto!

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti, quindi, è ufficialmente il primo eliminato di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi.