Isola dei Famosi, perché Camila Giorgi ha abbandonato il reality

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi – andata in onda mercoledì 21 maggio – Veronica Gentili ha annunciato al pubblico che Camila Giorgi ha deciso di lasciare il reality prima del tempo. La conduttrice ha spiegato le motivazioni che hanno spinto la naufraga a prendere quella che per lei è stata una decisione molto sofferta. La tennista ha dovuto abbandonare il reality a causa di alcuni problemi familiari per i quali dovrà tornare in Argentina.

Si allunga sempre di più, così, la lista dei naufraghi che stanno lasciando il reality a pochi giorni dall’inizio. Un trend sicuramente negativo che si unisce ai bassi ascolti che lo show sta registrando, cosa che sicuramente non farà piacere ai vertici Mediaset. Ad ogni modo la Giorgi, rispetto agli altri compagni che hanno deciso di rientrare in Italia, ha delle ragioni ben precise per le quali ha dovuto lasciare l’Hondura.

Camila Giorgi lascia l’Isola dei Famosi, qual è il motivo

Qualche ora prima Camila Giorgi si era allontanata dalla playa per sottoporsi a una serie di controlli medici. Poi nel corso della puntata in diretta mercoledì sera Veronica Gentili ha annunciato che la tennista si trovava a Cayo e avrebbero poi capito nel corso della puntata cosa avrebbe deciso di fare. Poi ha annunciato la decisione della concorrente di lasciare l’Honduras per rientrare in Argentina. La conduttrice ha spiegato come la produzione sapesse che la concorrente a casa aveva una “situazione complicata” che avrebbe potuto “creare problemi”.

Poi ha aggiunto: “La tua famiglia in Argentina per questioni di salute ha bisogno di te, penso che la cosa più giusta sia che tu vada via“. Poche parole, quelle della Gentili, che fanno comprendere come la decisione di Camila Giorgi sia stata sofferta. Lei stessa ha spiegato di dover andar via anche se le sarebbe piaciuto continuare il gioco, di essere comunque fiera del traguardo raggiunto e del percorso fatto fino a questo momento, poi ha voluto dire per chi fa il tifo: “Secondo me dovrebbe vincere Carly l’Isola“.

La Gentili ha anche anticipato che nelle prossime puntate potrebbe essere spiegato più nel dettaglio il motivo per cui la Giorgi ha dovuto abbandonare il reality. Tutt’altre motivazioni sono quelle date da Nunzio e Spadino, anche i due amici nel corso dell’ultima diretta hanno annunciato il ritiro. Sulla questione è intervenuta Simona Ventura che ha provato a convincerli a restare, spiegando loro come sono seguiti dai giovani e avrebbero dovuto dare un buon esempio, sottolineando anche come se ne potrebbero pentire di una decisione così drastica.

Entrambi, però, sono stati irremovibili, hanno preferito lasciare perché hanno spiegato di non riuscire a sopportare la situazione, fame e stanchezza sono troppo duri e sentono il bisogno di tornare a casa. Insomma il cast dell’Isola dei Famosi si assottiglia sempre di più e avrà sicuramente bisogno di essere “rimpolpato” con nuovi arrivi, che potrebbero avvenire molto presto.