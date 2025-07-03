Isola dei Famosi: la tragedia sfiorata, la Gentili nel panico, il vincitore e montepremi

I telespettatori hanno aspettato la nottata per conoscere chi ha vinto l’Isola dei famosi. Ma che paura in Honduras e nello studio…

Un finale al cardiopalma. La proclamazione del vincitore de L’Isola dei famosi 2025 è arrivata a notte fonda. Ma i tanti che hanno atteso un’ora così tarda non hanno di certo patito il sonno, dato che il finale dello show condotto da Veronica Gentili ha registrato momenti di grande tensione e apprensione. Una tragedia sfiorata.

Una finale che ha confermato che, anche in un reality, possono emergere verità profonde, paure sincere e desideri autentici di rinascita. Ripercorriamo, allora, i momenti più significativi.

Il finale de L’Isola dei famosi

La finale dell’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa con la proclamazione di Cristina Plevani come vincitrice assoluta. Un momento arrivato a notte fonda, intorno all’1:20, dopo una lunga diretta ricca di emozioni, colpi di scena e imprevisti. A venticinque anni dalla sua prima vittoria nel mondo dei reality con il Grande Fratello, Cristina conquista nuovamente il pubblico, portandosi a casa il montepremi da 100.000 euro in gettoni d’oro, metà dei quali sarà devoluto in beneficenza.

Il suo percorso sull’isola è stato lineare, concreto e privo di eccessi. Considerata da molti la concorrente meno empatica e meno portata ai sentimentalismi, Plevani ha invece colpito per la sua determinazione e il coraggio di mettersi nuovamente in gioco. Dietro la sua corazza, infatti, si nascondeva una donna segnata negli anni anche da alcuni problemi familiari.

Il suo trionfo è arrivato al termine di un rush finale a tre con Mario Adinolfi e Jay, dopo una serie di eliminazioni lampo che avevano coinvolto anche Teresanna, Omar Fantini, Loredana Cannata. Il secondo posto è andato ad Adinolfi, che ha colpito per il suo cambiamento fisico (ha perso 26 chili) e per il forte legame con la figlia Clara, in lotta contro l’anoressia.

Momenti di grande tensione si sono vissuti durante la prova di apnea, quando Loredana Cannata ha vissuto un vero e proprio incubo sott’acqua. I suoi capelli si sono attorcigliati alla sbarra della gabbia, impedendole di riemergere. Il panico ha travolto lo studio: la conduttrice Veronica Gentili ha chiesto l’intervento immediato dei soccorsi, mentre Pierpaolo Pretelli urlava di prendere delle forbici. Fortunatamente, l’attrice è stata liberata in tempo. Dopo l’incidente, si è toccata spesso la testa, dove si era formato un bozzo.

Commovente anche il momento della proposta di matrimonio in diretta di Paolo Vallesi alla sua compagna Sara, con tanto di anello e applausi in studio. La dolcezza dopo la paura.