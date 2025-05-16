Isola dei Famosi, Camila lascia momentaneamente per problemi di salute. Perchè Leonardo e Angelo hanno abbandonato il programma

Camilla ha lasciato provvisoriamente l’Isola, ma Angelo e Leonardo sono andati via per sempre. Ecco il motivo.

Ancora colpi di scena per i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025. Angelo Famao e Leonardo Brum hanno abbandonato definitivamente il programma, e questa decisione ha portato all’annullamento del televoto in corso. Oltre a loro anche un’altra concorrente ha in realtà lasciato – momentaneamente – il reality per sottoporsi ad alcuni controlli medici per via di alcuni problemi di salute.

Angelo Famao e Leonardo via da L’Isola dei Famosi

Durante il daytime andato in onda il 16 maggio su Canale 5, è stata annunciata la decisione definitiva presa dai due naufraghi del gruppo dei Giovanni. In primis, a comunicare la sua scelta, è stato Leonardo Brum che la scorsa settimana aveva espresso la propria difficoltà nel gestire la sua partecipazione al programma per via di alcune condizioni di vita estreme ed era quindi andato via da Playa Uva. Lo stesso era accaduto ad Angelo Famao, che non è riuscito a continuare la sua esperienza alle Honduras e anche lui aveva avuto diversi ripensamenti nei giorni scorsi.

“Mi sento completamente confuso, non sono lucido per niente”, aveva detto lui dinnanzi alle telecamere del reality, decidendo di lasciare per la prima volta il programma. La produzione gli aveva però data una seconda possibilità e, a seguito di una videochiamata fatta con i genitori, si era convinto a restare. Famao è però tornato alla sua prima decisione e ha voluto ora abbandonare per sempre l’isola.

Cosa è successo a Camilla

Sempre nello stesso daytime del 16 maggio, un’altra naufraga è stata portata via dalla Playa. La protagonista è stavolta la tennista Camilla Giorgi, che ha provvisoriamente lasciato la location del reality a seguito di alcuni problemi di salute che l’hanno colpita e che l’hanno portata a sottoporsi ad alcuni controlli medici. La concorrente è quindi stata portata su una barca e poi in infermieria. “Camilla lascia temporaneamente la Playa per accertamenti” si legge su Canale 5 nel messaggio in sovraimpressione. Per il momento non ci sono conferme su come siano le sue condizioni di salute.