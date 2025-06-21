Isola dei Famosi, arriva il comunicato ufficiale: il provvedimento dopo la rissa

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi si è assistito a un momento di forte tensione televisiva. Nel corso di una sfida a pallavolo in acqua, i naufraghi Dino e Omar sono stati protagonisti di un corpo a corpo, dando vita a un litigio con spintoni e urla. La situazione, visibilmente fuori controllo, ha costretto l’inviato Petrelli e la conduttrice Veronica Gentili a intervenire a distanza, nel tentativo di placare gli animi e riportare l’ordine tra i concorrenti.

Un momento delicato che ha acceso gli animi, soprattutto in studio. La moglie di Dino Giarrusso, dopo aver assistito all’episodio, ha difeso con fermezza il marito, arrivando a ipotizzare un’azione legale nei confronti di Omar.

Il comunicato della produzione: cosa ha deciso L’Isola dei Famosi

È arrivato nelle ultime ore sull’Isola il comunicato ufficiale della produzione in merito alla rissa avvenuta durante l’ultima puntata andata in onda.

Il naufrago Omar, uno dei destinatari, ha letto davanti ai colleghi il contenuto della pergamena: “In seguito all’accaduto tra Dino e Omar durante la Pelota Honduregna, lo Spirito dell’Isola, in attesa di altri provvedimenti, ha deciso di sospendere Omar dalla carica di Leader”. La carica è passata a Loredana, “in quanto seconda classificata della prova”, fino alla prossima puntata deterrà la carica.

La reazione di Omar Fantini non si è fatta attendere: “In attesa di altri provvedimenti è ciò che mi turba”. E ancora, visibilmente amareggiato in un confessionale: “Il fatto di essere stato deposto dal ruolo di leader mi va benissimo, mi sono lasciato trascinare dal fattore campo. Mi sono scusato immediatamente. Mi sono reso conto che mio figlio gioca a calcio ed è capitato che abbia perso il controllo in campo, gli ho sempre detto “Eddy, la testa”. Ecco, sono un buon predicatore e un pessimo razzolatore. Eddy, scusami per primo”