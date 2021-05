Isola dei Famosi 15, le anticipazioni della puntata del 14 maggio 2021

Diciassettesimo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2021 questa sera, venerdì 14 maggio 2021 in prima serata su Canale 5. Lasciato definitivamente il giovedì per la seconda puntata settimanale, il reality show di Mediaset, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, torna con nuove sorprese, giochi mozzafiato e accese discussioni. Ad accompagnare Ilary Blasi nel racconto delle avventure dei naufraghi, i commenti taglienti degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

I concorrenti sono sempre più vicini ai due mesi di permanenza sull’isola dell’arcipelago dell’Honduras, perciò una nuova carica è pronta ad entrare nel gioco alla sopravvivenza, che di certo sarà ambita da tutti quanti i naufraghu. Si tratta del titolo di Super Leader, che concederà ad uno dei partecipanti al reality di ottenere grandi privilegi, a cui seguiranno tuttavia responsabilità importanti. Per ottenere la fascia da Super Leader i concorrenti dovranno sfidarsi in alcune prove fisiche, che l’inviato Massimiliano Rosolino guiderà e monitorerà. Chi riuscirà a conquistare il premio?

Durante la Cerimonia della Salvaciòn, inoltre, il leader dovrà decidere chi spedire al televoto flash fra due concorrenti. Chi sarà eliminato raggiungerà Playa Imboscadissima, su cui tuttavia c’è posto solo per due. Se l’eliminato accetterà di rimanere, dovrà vedersela con le due abitanti della spiaggia; altrimenti, potrà rientrare a casa, rinunciando per sempre all’opportunità di vincere.

Al televoto ben quattro concorrenti: Valentina Persia e Roberto Ciufoli (nel cast dall’inizio), Emanuela Tittocchia e Rosarià Cannavò (neo-arrivate). Chi cadrà in acqua durante la cerimonia del machete? Come nelle scorse puntate, alcuni ex naufraghi saranno presenti in studio per seguire le vicende dei loro ex-colleghi. All’appuntamento dell’Isola dei Famosi di venerdì 14 maggio 2021 parteciperanno Brando Giorgi, Manuela Ferrera, Daniela Martani, Beppe Braida, Akash Kumar e Vera Gemma.