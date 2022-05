Vi abbiamo dato conto qualche tempo fa dell’allungamento dell’Isola dei famosi 2022. Si sono aggiunte una manciata di puntate con la finale che si svolgerà lunedì 27 giugno 2022, per la prima volta in estate da quando esiste questo reality show nella televisione italiana. Vi abbiamo anche dato conto dell’ingresso di tre nuovi naufraghi e nel contempo anche del fatto che il programma condotto da Ilary Blasi da questa settimana sarebbe andato in onda solo di lunedì.

Cambio di programma. Decisione di ieri, l’Isola dei famosi continuerà ancora per due settimane ad avere un doppio appuntamento. Quindi sia questa settimana che la prossima l’Isola dei famosi andrà in onda di lunedì e di venerdì, sempre in prima serata, ovviamente su Canale 5, dopo la puntata di Striscia la notizia. Non è un caso che saranno due gli appuntamenti aggiunti di venerdì sera. Infatti su Rai1 andranno in onda in quella collocazione le ultime due puntate di The band, il nuovo talent show diretto e condotto da Carlo Conti, la cui finale è prevista per venerdì 20 maggio, ma che verrà registrata il 17 marzo a Cinecittà in Roma.

Con questa decisione Mediaset ha voluto non lasciar campo libero allo spettacolo musicale di Rai1 neppure nelle sue ultime puntate, spettacolo per altro che ha incontrato più di una difficoltà in sede di ascolti. In un primo momento qualcuno pensava venerdì 13 maggio di mandare in onda la finale di Amici di Maria De Filippi, che come è noto si è spostata dalla collocazione del sabato vista la concorrenza con la finale dell’Eurosong contest di Torino.

Poi è stato deciso di posizionare la finale di Amici 2022 nella serata di domenica 15 maggio, lasciando cosi scoperto il venerdì 13, ora prontamente occupato dall’Isola dei famosi. Giochi ad incastro dunque nei palinsesti televisivi delle due reti ammiraglie della televisione italiana, in cui ormai niente è più scontato.