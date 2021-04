Questa sera, giorno del lunedì dell’Angelo, andrà in onda la settima puntata de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi nel ruolo di opinionisti.

Daniela Martani e Drusilla Gucci sono le due concorrenti in nomination, di conseguenza, a rischio eliminazione.

I naufraghi attualmente presenti su Playa Reuníon, il nome nuovo dell’Isola dopo lo scioglimento di Playa Buriña e Playa Rafinada, sono Andrea Cerioli, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Fariba Tehrani, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Awed, Valentina Persia e Ubaldo Lanzo.

Le due naufraghe che si sono trovano su Playa Esperanza, l’Isola che permette ai concorrenti eliminati di poter rientrare in gioco, inizialmente nota come Parasite Island, sono Vera Gemma, eliminata durante la quinta puntata e sconfitta al televoto contro Brando Giorgi per rientrare in gioco durante la sesta puntata, e Miryea Stabile, eliminata sempre nel corso della scorsa puntata.

Durante la sesta puntata, abbiamo assistito al rientro in gioco di Paul Gascoigne. L’ex calciatore inglese è tornato sull’Isola con un tutore al braccio e potrà godere di alcuni privilegi come dormire su una brandina personale.

Nel corso della precedente puntata, inoltre, gli abitanti di Parasite Island, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, sono diventati due concorrenti ufficiali dopo la chiusura dell’isola. Come scritto in precedenza, i due Salvavita, Vera Gemma e Brando Giorgi, sono finiti al televoto: l’attore è rientrato in gioco mentre la figlia di Giuliano Gemma è stata riportata su Parasite Island, che ha cambiato nome in Playa Esperanza, accettando di rimanere in gioco. Anche Miryea Stabile ha accettato di restare sull’Isola dopo la sua eliminazione.

Francesca Lodo ha vinto la Prova Leader e la Prova del Fuoco, diventando immune dalle nomination e nominando Daniela Martani. Drusilla Gucci, invece, è stata nominata dal gruppo.

La settima puntata de L’Isola dei Famosi andrà in onda a partire dalle ore 21:45, dopo Striscia la Notizia.