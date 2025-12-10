Isobel Kinner età, origini, carriera, Amici, fidanzato: chi è la valletta di Caduta Libera

Isobel Kinnear è stata tra le allieve più amici del talent show Amici di Maria De Filippi e ha raggiunto il successo proprio grazie alla sua partecipazione al programma. Originaria di Sydney e nata nel 2003, ha oggi 22 anni e, quando ha preso parte alla trasmissione di Canale 5, è arrivata in finale arrivando a vincere il premio Tim e il torneo dell’Australia. La ballerina ha mosso i primi passi nel mondo della danza all’età di 3 anni e da quel momento non ha più smesso: è entrata nella Dream Dance Academy e, nel 2018, ha anche vinto il titolo di Australia’s Dancer of the Year. Capelli biondi e occhi azzurri, ha conquistato tutti con la sua bravura e bellezza, tanto che i suoi profili social ufficiali hanno all’attivo più di 50.000 followers.

I primi passi e la carriera

Sin dalla tenera età, la danza ha sempre fatto parte di lei e, per continuare le lezioni, ha affrontato tre ore di auto al giorno che le hanno permesso di raggiungere Sydney. In un’intervista rilasciata per Verissimo, la mamma Belinda ha anche raccontato che molto spesso Isobel ha rinunciato a feste e tempo libero per inseguire il suo più grande sogno. La ballerina si è presentata ai provini di Amici ma è stata rifiutata perché non conosceva l’italiano; un tentativo che è invece stato importante il secondo anno, quando ha vinto una sfida contro Claudia Bentrovato ed è entrata nella Scuola a novembre 2022.

Durante questo percorso, è stata seguita dalla Maestra Alessandra Celentano ed è stata apprezzata sia da Emanuel Lo che dai giudici esterni. Nonostante un infortunio, è andata avanti fino alla fine e ha raggiunto la finale, posizionandosi al secondo posto nel torneo di danza dopo Mattia Zenzola, vincitore di quella edizione. “Fare Amici è stato il mio sogno per cinque anni“, ha detto lei. Dopodiché Maria De Filippi l’ha scelta nel cast del talent come ballerina professionista e, in quel periodo, ha anche co-condotto Full Out con Nicolò Devitiis. Dal 7 dicembre 2025 ha invece affiancato Max Giusti come co-conduttrice di Caduta Libera, il game show in onda su Canale 5 alle ore 18.45. Questo ruolo l’ha così portata a lasciare temporaneamente Amici.

La vita privata

Isobel è sempre stata molto legata alla sua famiglia e al fratello Josh. Ha infatti sofferto molto la lontananza durante la sua partecipazione al programma. Proprio durante il talent, ha avuto una relazione con il cantante Cricca, con cui si è però separata pochi mesi dopo.