Sono passati due anni dall’ultima edizione, a causa delle restrizioni sui live legati alla pandemia da Covid-19, ma -finalmente- per gli appassionati, ecco tornare Isle of Mtv Malta 2022. Lunedì 15 agosto dalle 22.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e in premiere venerdì 12 agosto alle 20.00 su MTV Music (canale 132 e canale 704 di Sky) andrà in onda il più grande festival estivo gratuito d’Europa, giunto alla 14° edizione e realizzato in collaborazione con l’Autorità del Turismo di Malta. L’evento musicale andrà Lo speciale di 60 minuti sarà trasmesso in premiere su MTV Music, a livello internazionale, in oltre 170 Paesi venerdì 12 agosto. E verranno trasmesse anche le esibizioni di artisti locali e internazionali.

Isle of Mtv Malta 2022, Cantanti e artisti ospiti

Ecco tutte le anticipazioni sui cantanti e gli artisti ospiti di questa edizione. Sul palco di Piazza Il-Fosos si esibirà, in qualità di headliner, il DJ di fama internazionale e produttore nominato ai Grammy Marshmello. Insieme a lui, potremo assistere anche alle performance dell’artista multi-platino, tre volte nominato ai Grammy, imprenditore e filantropo French Montana, il rapper e cantante canadese originario di Vancouver Alexander Leon Gumuchian, meglio conosciuto come bbno$ (pronunciato come “baby no money”), la cantautrice inglese Mae Muller e il talentuoso artista e cantautore maltese Shaun Farrugia.

Non mancheranno anche le presenza di artisti locali: Aidan, Enjya, Gaia Cauchi e Maxine Pace, oltre a DJ set con Debrii, D-Rey, Koroma, Miggy, Supre, Zrinz, Daniel, Ylenia & Jamie di 89.7 Bay e Nate, JD Patrick & Frank di Vibe FM.

Il festival musicale è stato registrato a Malta lo scorso 19 luglio. Come anticipato prima, sarà possibile seguirlo su MTV che, a livello internazionale, lo manderà in onda in 180 paesi tra TV, digitale e social. Molta importanza avrà anche il lato social dell’evento. Alessia Lanza, Elisa Maino e Ryan Prevedel saranno a Malta e seguiranno l’evento in prima persona postando contenuti esclusivi. Ed inoltre, il modello e attore Stefano Sala e gli influencer Elisa Maino, Ambra Cotti e Ryan Prevedel copriranno l’evento e la Music Week da Malta con contenuti social in esclusiva per MTV in Italia Italia.

Come vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguirlo in tv e streaming. Vi ricordiamo come: lunedì 15 agosto dalle 22.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e in premiere questa sera, venerdì 12 agosto 2022, alle 20.00 su MTV Music (canale 132 e canale 704 di Sky).