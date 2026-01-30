Nelle prossime puntate della soap turca trasmessa su Canale 5 Lekesiz sparirà. Cosa sarà successo al protagonista maschile di Io sono Farah?

Io sono Farah, Tahir è sparito: cosa succede nelle prossime puntate

Cosa succederà nelle prossime puntate di Io sono Farah?La soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek come protagonisti regalerà altre sorprese e nuovi colpi di scena al pubblico di Canale 5. La dizi che ha preso il posto di un titolo amatissimo come Tradimento continua a far registrare ottimi riscontri nel daytime pomeridiano.

Nella giornata di martedì 27 gennaio Io Sono Farah ha radunato 2 milioni e 273 mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. Un risultato pari al 18.5% di share. La soap diretta da Recai Karagöz e Adem Demir (Adım Farah in originale) andrà in onda nel pomeriggio anche nella settimana dal 2 al 6 febbraio. Le anticipazioni dicono che Tahir sparirà dai radar. Cosa succederà al protagonista maschile?

Io sono Farah, anticipazioni: Tahir sparisce, cosa è successo?

Le anticipazioni delle puntate di Io sono Farah, in programma nello slot pomeridiano di Canale 5 da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio, annunciano il ritorno dell’appuntamento serale dopo la pausa per il Giorno della Memoria. Martedì 3 febbraio sono previsti anche episodi extra nella fascia serale. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

Farah affronterà Tahir e gli dirà di essere innamorata di Behnam, nella speranza di convincerlo a lasciarla tornare da lui. Approfittando di uno scontro tra gli uomini di Azadi e quelli di Bekir la protagonista colpirà Tahir. Poi fuggirà da Behnam, trovandolo impegnato in discussioni di famiglia. Farah lo supplicherà di risparmiare Tahir.

Behnam però apparirà deciso a fargliela pagare cara. Lo scontro nei prossimi episodi si farà sempre più duro, con Behnam sempre deciso a togliere di mezzo Tahir. I due si affronteranno, ma ad avere la peggio sembrerà essere proprio Behnam. Lekesiz darà prova di umanità e rinuncerà a togliere la vita al suo avversario, una decisione che potrebbe costargli cara.

Infatti Behnam non si farà sfuggire l’occasione. L’uomo spingerà Tahir giù da un palazzo in costruzione. Convinta che Tahir abbia perso la vita, Farah perderà il controllo. Dove sarà finito Tahir? Il suo corpo sembrerà come scomparso nel nulla. Presto gli spettatori capiranno che il protagonista si è salvato grazie all’aiuto di Merjan.

Tahir si salverà ma per lui si renderà necessario il ricovero ospedaliero. La sua soccorritrice, a sua volta vittima di Behnam, deciderà di aiutarlo. Merjan nasconderà Lekesiz in una casa sicura. Intanto un flashback mostrerà Farah impegnata a mentire a Gonul dicendo di essere felice nella sua nuova vita. La donna andrà a trovare Behnam in prigione.

Qui Farah lo affronterà dicendogli che con la morte di Tahir ora lui non esercita più alcun potere su di lui. Ma ad attendere la protagonista ci sarà una brutta sorpresa. Benham infatti manderà Kermi in Iran. Devastata e disperata, Farah tenterà di togliersi la vita tagliandosi le vene.

Al risveglio si ritroverà a casa di Behnam, dove scoprirà di poter passare molto più tempo con il suo bambino. Al tempo stesso però Farah si accorgerà che le domestiche hanno messo qualcosa nel suo tè. Capirà così che il suo ex la tiene ancora in pugno.